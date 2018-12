La Sir Conad in viaggio per Padova

PERUGIA – “Andiamo a Padova consapevoli dell’importanza dei tre punti in gioco e della qualità dell’avversario. La vittoria ci serve perché vogliamo chiudere l’andata al primo posto e l’unica strada per farlo è tornare a Perugia con l’intera posta in palio. Padova è una squadra pericolosa, con giocatori esperti e di livello e che ha già dimostrato contro Trento poche settimane fa di saper giocare forte anche contro le big. Dovremo scendere in campo concentrati ed aggressivi fin dal primo pallone cercando di fare la differenza con la nostra fase break”.

Questo il pensiero di Marko Podrascanin alla vigilia dell’undicesima di andata di Superlega che vedrà in campo domani pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 18:00, diretta tv su Raisport) la Sir Safety Conad Perugia alla Kioene Arena contro i padroni di casa del Padova.

Partenza in mattinata per i Block Devils per la prima di tre trasferte consecutive con i bianconeri attesi poi dai viaggi per Veroli (contro Sora) domenica 16 dicembre per la penultima di andata di campionato e poi per Tours mercoledì 19 dicembre per il secondo turno di Champions League.

Ma la testa e l’attenzione, come è giusto e normale che sia, sono ora indirizzate solo su Padova, avversario certamente ostico per la Sir come ammonito da Podrascanin. Perugia cerca la vittoria numero dieci in campionato per rintuzzare, nelle ultime tre di andata, gli attacchi delle inseguitrici al primo posto e sicuramente la trasferta di domani è un passaggio fondamentale per garantirsi la testa di serie n. 1 nel ranking dei quarti di Coppa Italia.

Non disponibile Berger, in recupero Ricci, arruolabili il giovane centrale Bucciarelli e Nicholas Hoag, tesserato ad inizio settimana ed al suo esordio ufficiale domani con Perugia. Questa la situazione in casa bianconera con Lorenzo Bernardi che spedirà in campo al via De Cecco al palleggio, Atanasijevic in diagonale, Ricci (o Galassi) e Podrascanin al centro, Lanza e Leon in posto quattro e Colaci libero.

Oltre duecento i Sirmaniaci che raggiungeranno domani pomeriggio la Kioene Arena! Un “esercito” pronto a tirar fuori voce e passione per dar manforte ai ragazzi in campo.

In casa Kioene, reduce dal bel successo esterno nel derby veneto a Verona, non dovrebbero esserci novità nell’assetto iniziale con coach Baldovin che presenterà il collaudato 6+1 con Travica in regia, Torres opposto, Polo e Volpato (favorito su Sperandio) in posto tre, Randazzo e Louati schiacciatori con Danani libero.

PRECEDENTI

Undici i precedenti tra le due formazioni con nove vittorie di Perugia e due successi di Padova. L’ultimo confronto diretto risale al 30 dicembre 2017 per il match di ritorno della Superlega 2017-2018 con vittoria di Perugia alla Kioene Arena 1-3 (25-20, 22-25, 15-25, 14-25).

EX DELLA PARTITA

Un solo ex nel match di domani tra Padova e Perugia, peraltro indisponibile, e gioca con la Sir. Si tratta di Alexander Berger, a Padova nella stagione 2015-2016.

DIRETTA TV SU RAISPORT

Il match di domani tra Padova e Perugia sarà visibile in diretta tv su Raisport HD con il commento di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta.

PROGRAMMAZIONE SU TEF CHANNEL

Tef Channel (canale 12 della piattaforma digitale), televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia, racconterà il post partita nel programma “Domenica Volley” in onda domani sera dalle ore 22:30 circa sul canale 12 e sul canale 831 di Sky con le interviste ai protagonisti e con la diretta da studio dove verranno affrontati i temi della giornata con collegamenti anche dagli altri campi. La replica del match andrà in onda lunedì alle ore 17:00 sul canale 12, alle ore 18 ed alle ore 20:15 sul canale 112 ed alle ore 23:30 sul canale 12. Martedì invece, con inizio alle 21:30 sul canale 12 e sul canale 831 di Sky, c’è “Sottorete”, il programma di approfondimento condotto da Marco Cruciani.

PROBABILI FORMAZIONI:

KIOENE PADOVA: Travica-Torres, Polo-Volpato, Louati-Randazzo, Danani libero. All. Baldovin.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Podrascanin-Ricci(Galassi), Leon-Lanza, Colaci libero. All. Bernardi.

Arbitri: Roberto Boris – Mauro Goitre