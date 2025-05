La Sir Its Umbria Academy Perugia chiude la stagione al terzo posto

La Sir Its Umbria Academy Perugia chiude la stagione con una rotonda vittoria per 3-0 sul campo del Rubicone Volley, confermando il terzo posto in classifica, ma soprattutto raggiungendo ampiamente, e anche oltre le più alte aspettative, il principale obiettivo: la crescita dei giovani.

Il gruppo di serie B della società del Presidente Gino Sirci, targato Its Umbria Academy Perugia, ha perseguito tutti gli obiettivi per i quali era stato costruito a inizio stagione dal Direttore Sportivo del club, Goran Vujevic e dal Responsabile del settore giovanile Andrea Piacentini, affiancando sapientemente alcuni giocatori esperti ai giovani più promettenti del vivaio del settore giovanile bianconero, che hanno risposto con una crescita notevole del loro livello atletico. Questo è stato possibile grazie anche al lavoro costante, nel corso della stagione, fianco a fianco con la prima squadra, in un percorso di crescita e supporto reciproco che ha garantito un livello sempre alto di allenamento, sia a livello tecnico sia qualitativo.

La stagione si è chiusa ieri con l’ottava vittoria consecutiva, con una squadra che, con i play off già in tasca, e con qualche problemino fisico tra i titolari, da preservare in vista dell’ultima fase della stagione, si è presentata in campo schierando prevalentemente le seconde linee. Nonostante questo, l’avvio è stato combattuto, a tratti anche punto a punto, ma il set se lo prendono i Block Devils che chiudono 22-25, stesso risultato anche nel secondo parziale. Poi la Sir Its Umbria Academy Perugia dilaga e conquista in scioltezza l’ultima frazione 17-25. I ragazzi di coach Monopoli e Ferraro chiudono con il 49% di efficacia in attacco, 2 ace (entrambi del centrale Luca Bucciarelli) e 9 muri.

Best scorer del match l’opposto Simone Pellicori con 13 punti.

Il risultato pieno conferma il terzo posto in classifica e chiude una stagione confermando la solidità e lo spirito battagliero di un gruppo che, dopo gli infortuni che hanno condizionato la fase centrale del percorso, è stata in grado di rialzarsi e andare avanti verso l’obiettivo, con continuità, risalendo la classifica vittoria dopo vittoria. Tra la soddisfazione per un’annata positiva sotto tutti i punti di vista e con quel pizzico di rammarico inevitabile, per quei soli 9 punti di distacco, al termine del campionato, dal Rubicone Volley.

Il capitano Marco Lucarelli: orgoglioso di un gruppo che si è evoluto come squadra

Più che positivo il bilancio della stagione, secondo il capitano, Marco Lucarelli: «Noi abbiamo continuato verso il nostro obiettivo vincendo 3-0 questa partita che per noi era importantissima perché ci mantiene al terzo posto in classifica e ci fa anche capire il valore del lavoro che abbiamo fatto tutto l’anno al di là della non qualificazione ai play off. È stato molto importante per noi in primis, per la squadra e per tutto il gruppo che ha lavorato tutto l’anno dall’inizio alla fine e infatti poi il lavoro si è visto perché ci siamo anche evoluti come squadra durante l’anno a causa degli infortuni. Non abbiamo mollato e siamo rimasti uniti. Purtroppo abbiamo perso alcune partite di fila dove potevamo fare sicuramente qualcosa di meglio, ma l’importante è stato poi rialzarsi da quel brutto momento e aver continuato, aver capito il nostro valore, di squadra e anche personale di ognuno di noi, durante gli allenamenti non abbiamo mai gettato la spugna anche con le difficoltà che si hanno durante l’anno com’è normale che sia e questo fa grande onore a tutti quanti, personalmente sono contento, è tutto molto positivo, se volessi racchiuderlo una parola, la positività è stato quello che ci ha unito e quello che ci ha portato a questo, anche se piccolo, risultato per noi importante personalmente».

Coach Marco Ferraro: il senso di appartenenza ad una società che è tra le più importanti del mondo è qualcosa di eccezionale

«E’ stato un anno molto importante soprattutto per alcuni ragazzi giovani che hanno fatto un’esperienza di serie B che non avevano mai fatto e l’ultima parte della stagione loro l’hanno conquistata sul campo perché hanno giocato tantissimo e quindi questa esperienza se la porteranno sicuramente dietro per qualche anno, perché hanno affrontato compagini molto complicate come quella di oggi, che meritatamente è arrivata al secondo posto. Noi dopo il piccolo fermo che abbiamo avuto nella prima parte del girone di ritorno, abbiamo ripreso un po’ le fila e ci siamo dati come obiettivo il terzo posto e siamo felici di averlo raggiunto perché è un obiettivo per noi molto importante. Rammarico? Sì, devo essere sincero, potevamo sicuramente fare di più con i due ragazzi che purtroppo hanno avuto i due infortuni nel corso della stagione, però ci sta, lo sport e la pallavolo sono questi. Noi abbiamo avuto questi due infortuni che da una parte ci hanno fatto perdere qualcosina per poter riassettare un po’ la squadra, però dall’altro canto hanno fatto fare quest’esperienza importante ai nostri giovani che sono cresciuti davvero in maniera importante»

La stagione della Sir Its Umbria Academy si chiude anche con il prezioso bagaglio di esperienza che un club di vertice come la Sir Susa Vim Perugia ha offerto ai ragazzi. Il gruppo è stato un supporto fondamentale per la prima squadra, specie nella parte iniziale della stagione quando, alla ripresa della preparazione, gran parte degli atleti erano impegnati con le rispettive nazionali. Ma la Sir Its Umbria Academy Perugia ha lavorato spesso fianco a fianco con la prima squadra, anche nel corso della stagione. Una grande opportunità per i giovani e un ottimo supporto per il gruppo di Angelo Lorenzetti, top team del Campionato di Superlega e in procinto di partire per la Polonia, unica squadra italiana nell’imminente Final Four di Champions League, in programma all’Atlas arena di Łódź, da venerdì 16 a domenica 18 Maggio.

A questo proposito capitan Lucarelli sottolinea l’opportunità sicuramente unica che ha unito il gruppo anche sotto il profilo dell’identità.

«E’ stato innanzitutto bellissimo fare parte anche del gruppo della Superlega, è stato un onore e anche una grandissima opportunità. La squadra è stata composta da ragazzi del posto affiancata a qualcuno esterno che ha messo la propria esperienza a disposizione della squadra. E’ stato un gruppo costruito a mio avviso bene, perché poi si è visto che i ragazzi si sono fatti trovare pronti. E’ stato un motivo di crescita far da supporto alla prima squadra anche a campionato in corsa, quando ce n’è stato bisogno; una grandissima opportunità far parte dei loro allenamenti: questo per tanti dei nostri ragazzi è stato un motivo oltre che di orgoglio, anche di grandissima motivazione, identità a autostima per proseguire con questo sport. Per me personalmente è stato un sogno giocare con professionisti di livello mondiale come il capitano, Simone Giannelli e tutta la squadra della Sir Susa Vim Perugia».

Dal punto di vista tecnico, l’opportunità di poter affiancare e integrare il gruppo della serie B con la prima squadra ha ovviamente garantito un lavoro di qualità più alta, come conferma coach Ferraro: «E’ stata secondo me un’esperienza bellissima perché comunque il senso di appartenenza si sente, non solo durante la preparazione, ma anche durante l’anno ci sono stati dei momenti in cui i nostri ragazzi hanno dato una mano alla prima squadra. E proprio questo senso di unione tra la prima squadra e la serie B c’è sempre stato, sia da parte degli allenatori – noi abbiamo sempre avuto la possibilità di poterci confrontare con Angelo Lorenzetti, ma anche Max Giaccardi, Andrea piacentini e tutto lo staff della prima squadra – e anche i nostri ragazzi che hanno dato una mano alla prima squadra quando ce ne è stato bisogno, quindi effettivamente, come ha detto il nostro capitano, è giusto così perché il senso di appartenenza non solo alla propria squadra, ma anche ad una società che è la più importante del mondo è qualcosa di eccezionale».

IL TABELLINO

RUBICONE IN VOLLEY – SIR ITS UMBRIA ACADEMY PERUGIA 0-3

Parziali: 22-25, 22-25, 17-25.

ARBITRI Andrea Gardenghi, Gianluca Re

LE CIFRE

RUBICONE IN VOLLEY: Gherardi 1, Graziani 7, Zammarchi 3, Mazzotti 8, Procelli 6, Marazzi 7, Sacchetti (lib), Massaro 1, Rocchi 7, Nori, Carlini (lib). N.E. Bonatesta, Bellomo.

All.Stefano Mascetti, vice Ponticelli, Maccagni.

SIR ITS UMBRIA ACADEMY PERUGIA: Grassi 1, Pellicori 13, Bucciarelli 9, Severini 11, Lucarelli 4, Dionigi 7, Vagnetti (lib), N.E. Tesone, Fiore, Bruno, Modugno, Fossa, Cannilla (lib)

All. Natale Monopoli, Marco Ferraro.

RUBICONE: b.s. 12, ace 2, 53% ric. pos., 34% ric. prf., 40% att., 5 muri.

PERUGIA: b.s.11, ace 2, 55% ric. pos., 45% ric. prf., 49% att., 9 muri.