La Sir Safety Perugia ha organizzato degli open day

La società del Presidente Gino Sirci punta in alto con un obiettivo ambizioso: allargare sempre di più il movimento pallavolistico in Umbria. Con questo scopo sono stati organizzati gli “Open Day”, degli allenamenti, completamente gratuiti, suddivisi per fasce d’età, per il reclutamento dei giovani e per avvicinarli al mondo del volley, con il coinvolgimento attivo di alcune società del territorio: la Delfino Tavernelle, la Nuova Pallavolo Spoleto, Umbria Volley Academy di Deruta, l’Ads VITT Chiusi e il Comune di Nocera.

Gli allenamenti sono aperti a tutti e sono ad ingresso libero e le fasce d’età vanno dagli 8 ai 16 anni.

Partecipare è semplicissimo: basta presentarsi negli orari indicati, portando con sé soltanto la voglia di crescere, apprendere, stare insieme e avvicinarsi a questo sport!

Le date degli Open Day

Venerdì 22 Agosto – Si comincia a Chiusi, con il primo appuntamento realizzato in collaborazione con l’Asd VITT.

– Appuntamento al Pala Fuccelli (Loc. Poggio Gallina)

dalle 9:30 – 11:00 dal 2016 1l 2011

dalle 11:00 – 12:30 dal 2010 al 2008

Sabato 23 Agosto – Si prosegue a Nocera Umbra dove, in collaborazione con il Comune, partirà il primo open day e sarà aperto al settore maschile e femminile.

– Appuntamento al palazzetto dello Sport

dalle 16:30 – 19:00 Aperto a tutti, maschile e femminile dal 2017 al 2008.

Mercoledì 27 Agosto – Terzo appuntamento a Tavernelle,

– Piscina comunale

– dalle 9:30 – 11:00 dal 2016 al 2011

dalle 11:00 alle 12:30 dal 2010 al 2008

Domenica 31 Agosto – il quarto Open Day è in programma in casa dei Blok Devils!

– Pala Barton Energy di Perugia

– dalle 9:30 – 11:00 dal 2016 al 2011

dalle 11:00 – 12:30 dal 2010 al 2008

Giovedì 4 Settembre – Il primo appuntamento del mese di Settembre è ospitato a Spoleto

– PalaRota (Piazza d’Armi Spoleto)

– dalle 9:30 – 11:00 dal 2016 al 2011

dalle 11:00 – 12:30 dal 2010 al 2008

Venerdì 5 settembre – Penultimo Open Day a Deruta

– Palazzetto dello Sport

dalle 9:30 – 11:00 dal 2016 al 2011

dalle 11:00 – 12:30 dal 2010 al 2008

Sabato 6 settembre – il tour degli open day si concluderà a Santa Maria degli Angeli

– Pala Sir

dalle 9:30 – 11:00 dal 2016 al 2011

dalle 11:00 – 12:30 dal 2010 al 2008

Gli allenamenti si svolgeranno sotto la coordinazione tecnica del responsabile del settore giovanile della Sir Safety Perugia, Andrea Piacentini, con la collaborazione degli allenatori delle società che ospitano di volta in volta gli Open Day.

Il club bianconero ringrazia le società che hanno deciso di collaborare con la Sir per ridare all’Umbria quel movimento pallavolistico maschile che manca da anni.

È la prima volta in assoluto che viene organizzata un’iniziativa di questo genere ed è quindi un’occasione unica!