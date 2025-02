La Sir Susa Vim Perugia ha aderito alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili

Una serata speciale a Perugia: ieri ricorreva la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, ideata nel 2005 da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar ed istituita dal Parlamento con la Legge n. 34 del 2022 .

“M’illumino di Meno” si celebra ogni anno il 16 febbraio per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

E le due società di Superlega, la Sir Susa Vim Perugia e l’Allianz/ Milano, hanno aderito a questa yhu/iniziativa insieme al Comune di Perugia, che ha dato il patrocinio all’evento.

La pallavolo ha spento simbolicamente le luci per lanciare un messaggio: abbracciare insieme la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Prima del fischio di inizio del match il PalaBarton Energy ha abbassato le luci e i Presidenti delle due società – della Sir Susa Vim Perugia Gino Sirci e dell’Allianz Milano – Lucio Fusaro, hanno consegnato una targa alla sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi per suggellare questa iniziativa.

E’ stato solo l’inizio di una serata brillante! Perché quando le luci si sono rialzate, si è acceso lo spettacolo in campo, con un match tiratissimo che ha regalato al pubblico grandi emozioni: di fronte all’Allianz Milano di coach Roberto Piazza i Block Devils hanno imposto il loro gioco combattendo punto su punto nei momenti in cui i meneghini stavano prendendo il largo. Lo hanno fatto con una battuta stellare (12 ace e un numero ridotto di errori), con un attacco incisivo ed efficace e con una grande prova a muro (12 block vincenti). Il tutto, orchestrato da un regista che anche ieri sera ha confermato le sue doti da fuoriclasse indiscusso: capitan Simone Giannelli che oltre a far brillare tutte le sue bocche di fuoco, ha fatto scintille lui stesso in campo, con difese spettacolari oltre agli otto punti messi a referto con 2 ace e due muri.

Una vittoria con cui i Block Devils hanno consolidato la vetta della classifica quando mancano ormai due match (uno in casa e uno in trasferta a Piacenza) alla fine della regular season. Una vittoria suggellata da un grande pubblico e da una ampia rappresentanza dell’amministrazione comunale di Perugia, presente ieri al palazzetto a seguire la partita, a cominciare dalla sindaca del comune di Perugia, Vittoria Ferdinandi e all’Assessore allo Sport Pierluigi Vossi.

Ma non è finita qui, perché questa mattina c’è stato un altro incontro istituzionale a Palazzo dei Priori: il capoluogo dell’Umbria – si legge in una nota del Comune – sbarca nuovamente sul continente asiatico grazie ad un altro talento del sol levante, ossia Yuki Ishikawa, talentuoso schiacciatore approdato la scorsa estate nelle file della Sir Volley per rafforzare ulteriormente un team già considerato da tempo il più forte del mondo.

E con Ishikawa si è riaccesa prepotentemente l’attenzione del Giappone verso Perugia.

A confermarlo questa mattina la presenza a palazzo dei Priori del co-fondatore di Pen&Co., società giapponese con sede a Tokyo che nel suo gruppo ha anche una testata giornalistica sportiva molto nota, ossia Pen&Sports, Akio Harada. Giunto in Umbria per seguire il match della Sir Susa Vim Perugia, Harada ha voluto intervistare questa mattina l’assessore allo sport e mobilità Pierluigi Vossi con l’obiettivo – ha detto – di far conoscere al pubblico giapponese la città a 360 gradi.

L’assessore, in avvio, ha accolto i graditi ospiti (alla presenza tra gli altri del direttore generale della Sir Susa Vim Perugia Benedetto Rizzuto) spiegando che Perugia è una città che vanta una storia antica, un territorio molto vasto (l’11° in Italia) e numerosi impianti sportivi (ben 75) in parte gestiti direttamente dal Comune ed in parte assegnati in gestione a società. Impianti che ospitano ogni genere di disciplina avendo Perugia una tradizione consolidata in molte di esse (calcio, volley, basket, atletica, tennis, arti marziali, solo per citarne alcune).

In merito al significato del boom del club del presidente Gino Sirci a livello mondiale per Perugia, Vossi ha spiegato che “poter ospitare una compagine di quel calibro è un onore, ma anche un volano sia dal punto di vista sociale per coinvolgere i bambini e bambine nella pratica sportiva, sia dal punto di vista economico. Sotto questo ultimo punto di vista spicca la crescente presenza dei giapponesi al PalaBarton Energy.