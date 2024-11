L’Acea Rugby Perugia si sveglia tardi e riporta solo due punti

Ancora una sconfitta per l’Acea Rugby Perugia. Dopo il ko interno contro San Benedetto, la squadra di Leandro Poloni è caduta di misura sul campo dell’Unione Rugby Firenze. Una sconfitta (34–33) maturata al termine di una partita davvero emozionante, con i toscani assoluti padroni nella prima frazione (24-5) e con Perugia bravo a recuperare e a sfiorare persino la vittoria. Caruso e compagni tornano a casa con due punti e con un po’ di rammarico per come è stata approcciata la sfida.

“Siamo partiti davvero male – commenta il Vice Presidente Federico Bevilacqua – lasciando all’avversario la gestione della partita. Nella ripresa la squadra ha dimostrato il suo valore. Peccato perché abbiamo buttato via un tempo”.

Dopo il pesante passivo della prima frazione, la squadra di Poloni è andata addirittura in vantaggio per ben due volte (24-26 e 31-33). Poi un fallo nel finale ha spalancato le porte alla vittoria di Firenze.

Tra i protagonisti Livio Faina con quattro trasformazioni, dopo le mete messe a segno da Bernardini (2), Vacca, Federico Bevagna e Doukoure. Da segnalare per l’Acea le numerose assenze per infortunio: Bevagna Lorenzo, Gasparri, Lopez, Milizia, Tenerini e Bruni. Giocatori che Poloni spera di recuperare durante la settimana di sosta, la prossima. L’Acea tornerà a giocare domenica 17 novembre in casa contro l’Alto Lazio Rugby.

“Approfitteremo di questi giorni – conclude per Bevilacqua – per ritrovare un po’ di equilibrio sul piano del gioco e della tenuta mentale. Questa è una squadra con delle qualità improntati, che per stare nelle zone alte della classifica deve crescere ancora un po’”.