Minirugby e U12 in campo a Terni. Festival delle Regioni: i convocati U14 e U16

TERNI – A riposo la Seniores dell’Italica Rugby che tornerà in campo domenica 24 marzo in casa del Pescara. Domenica 17 marzo di rugby al campo di Via del Cardellino a Borgo Rivo per le formazioni del minirugby e dell’Under 12 del Terni Rugby. A partire dalle ore 10 le squadre dei piccoli Under 6-8-10 scenderanno in campo contro i pari età di Perugia Junior, Gubbio, Orvietana e Spoleto. Alle 14.30 invece in campo le formazioni Under 12 per una domenica di rugby che porterà in città un totale di almeno cento giovani rugbisti più tecnici, accompagnatori e genitori al seguito. In programma sempre domenica il Festival delle Regioni categoria Under 14 e Under 16. A San Benedetto del Tronto la rappresentativa umbra si misurerà contro le formazioni Marche Sud e Marche Nord. Tra i convocati del tecnico regionale Fabrizio Fastellini ci sono i giovani Draghi Edoardo Camuzzi, Flavio Martinelli e Flavio Passero. La rappresentativa umbra Under 16 giocherà invece a Prato e tra i convocati ci sono anche i nostri Edoardo Armeni, Filippo Camuzzi, Tommaso Musi, Alessandro Castellani, Pietro Coppari, Pietro Lisi, Mattia Mannu, Blerard Mema e Tommaso Spera.

