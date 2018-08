Motori, sfida nell’Italiano Karting per Lorenzo Mariani in Val Vibrata

Lorenzo Mariani ritorna in gara nel Campionato Italiano ACI Karting 2018 nel Teramano, dove sul Kartodromo Val Vibrata nel weekend del 26 agosto va in scena il secondo round del Tricolore KZ3 Junior. Alla prima stagione nella massima serie nazionale, il 19enne kartista umbro figlio del pilota eugubino Fabio dopo la poco fortunata prova disputata a fine maggio a Muro Leccese, pista dove esordiva, si presenterà al via in Abruzzo con il nuovo telaio CRG fornito dal team Galiffa Kart con motore TM KZ10c by Giulietti che ha potuto testare con positivi riscontri al Trofeo di Ferragosto a inizio mese.

E’ stata un weekend di preparazione molto importante per Lorenzo, che sull’inedito kart insieme alla squadra e a papà Fabio è riuscito a trovare una efficace messa a punto, tanto da riuscire a lottare costantemente per la top-ten e a ottenere due noni posti in gara, girando costantemente sui tempi dei primi. Un’iniezione di fiducia in vista dell’appuntamento tricolore del prossimo fine settimana sempre in Val Vibrata, dove Mariani proverà a rientrare tra i migliori otto della serie a fronte dei migliori specialisti sui telai ufficiali.

Dopo l’appuntamento sull’impianto che sorge a Sant’Egidio alla Vibrata, il giovane eugubino ha in programma di presentarsi anche al terzo e ultimo round tricolore di Pavia a Castelletto il 15-16 settembre.