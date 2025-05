Non si abbassano i riflettori in casa Sir Perugia! La storica vittoria del club del Presidente Gino Sirci continua a far parlare di sé, perché il club ha raggiunto un traguardo a cui nessuno era mai arrivato: perché se da una parte è vero che altri club italiani hanno conquistato la Champions League, mai nessuno lo aveva fatto in un’incredibile scalata verso l’alto, raggiungendo 15 trofei in soli 13 anni, da quando la società, partita nel 2001 dal campionato di Serie C, è approdata, nella stagione 2011-2012, nella massima serie!

Un’impresa senza precedenti che è frutto di tanti fattori messi insieme: la passione, lo spirito di sacrificio, la voglia di combattere, l’ambizione e il fuoco dentro!

E in questa annata storica un altro elemento cardine costituisce l’asse portante del successo dei Block Devils, lo ha sottolineato il capitano, Simone Giannelli: il percorso! «La vittoria, chiaramente, è quello che conta di più per tutti, ma io ho capito che conta di più il percorso per arrivare alla vittoria, che la vittoria in sé. Perché la vittoria domani passa e staremo tutti a pensare a nuovi obiettivi, ma il percorso è quello che conta quindi sono contento di ciò che abbiamo fatto e sono contento per i perugini! Da quando sono arrivato qui ho sempre sentito dire che questa coppa era “maledetta”, non c’è niente di maledetto, ma c’è da stare lì attaccati ai punti, alle partite, senza mai mollare, cercando di crescere come gruppo, come squadra, come società, come tifosi ed essere positivi».

Il percorso di questa società inizia nella stagione 2001-2002, quando il Presidente Sirci decide di fondare, con un gruppo di amici, una squadra di pallavolo. Per una passione comune sì, ma con ambizioni grandi. Dalla C alla B2, dalla B alla B1, fino all’approdo in A2, senza mai fermarsi! Con il grande salto nella massima serie, nella stagione 2011-2012, a soli dieci anni dalla sua costituzione.

Il percorso di cui parla il Capitano è da sempre stato un elemento chiave della scalata di questo club. Un percorso verso l’olimpo dei grandi, intrapreso con sempre più sostenitori al seguito, travolti, in maniera costante e crescente, dal fuoco che emana questo club!

Nelle parole di Capitan Giannelli c’è naturalmente tutto il percorso della squadra di quest’anno, una squadra tenace, che ha scalato le montagne, e continuato la sua ascesa verso il successo anche grazie ad un team di professionisti che hanno lavorato al meglio per far fronte alle emergenze mediche.

A cominciare dall’operazione al gomito cui è stato sottoposto ad inizio stagione Sebastian Solè, gli infortuni di Roberto Russo, Oleh Plotnytskyi, fino alle problematiche più recenti, come la lesione muscolare al polpaccio sinistro di Kamil Semeniuk arrivata proprio alla vigilia della semifinale di Champions con Ankara. Lo staff sanitario del club bianconero ha lavorato senza sosta per permettere tempi di recupero immediati e sempre ben oltre le aspettative.

La forza di un gruppo e la condivisione di un percorso comune, verso lo stesso obiettivo, è stato uno dei segreti di questa squadra!

Al via la Boy League:

Ha preso il via oggi pomeriggio la 26a edizione della Del Monte® Boy League, “Trofeo Enrico Bazan”, riservato alle formazioni Under 14 delle squadre di Serie A. La cornice di questa tre giorni di pallavolo giovanile è il Palazzetto dello Sport Allende di Fano (Campo 1) e al Palasport Cercolani di Lucrezia di Cartoceto (Campo 2), in provincia di Pesaro Urbino.

Anche i Block Devils saranno protagonisti di questa Boy League: alle 17.00 di oggi, venerdì 23 maggio, la Final Eight si aprirà con le prime sfide dei due Gironi: Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino sul Campo 1, MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Sir Susa Vim Perugia sul Campo 2. Alle 18.30 si chiude la prima giornata di gare, con Romeo Sorrento e Kioene Padova protagoniste a Fano e con Allianz Diavoli Rosa Brugherio e Cucine Lube Civitanova di scena a Lucrezia di Cartoceto.

Tutti i 18 match saranno trasmessi in diretta su YouTube sul canale della Lega Pallavolo Serie A.