Pallanuoto, la Gryphus Perugia vince il torneo Città di Jesi

Successo della Gryphus Perugia che giovedì scorso si è aggiudicata il torneo Città di Jesi, competizione di pallanuoto riservata agli under 14, disputatosi nella piscina “Saline” di Senigallia. Oltre 120 atleti, provenienti da quattro regioni, accompagnati da circa 200 genitori, divisi in nove squadre, si sono affrontati per tutta la giornata. Tre gironi preliminari da tre squadre e poi altri tre gironi finali in base al piazzamento precedente.

La classifica finale:

1. Gryphus Perugia

2. Ravenna Pallanuoto

3. NPn Tolentino

4. Pol. Pian del Bruscolo

5. Team Marche Pn Moie

6. Rosetana Nuoto

7. Osimo Pirates

8. BluGallery San Severino

9. Jesina Pallanuoto