Pallanuoto, la Roma Vis Nova vince il torneo Eurochocolate

Termina con la vittoria della Roma Vis Nova la V edizione del Torneo Eurochocolate Città di Perugia. La Piscina Pellini, dal 19 al 21 ottobre, ha ospitato otto tra le migliori società italiane di pallanuoto in un susseguirsi di avvincenti incontri disputati da atleti delle categorie Under 13 e Under 15. La società vincitrice si è aggiudicata il torneo con 42 punti, ottenuti dalla somma dei risultati delle due categorie, come prevede la formula della manifestazione, unica nel suo genere.

Al secondo posto la Rari Nantes Savona con 41 punti e in terza posizione la Società organizzatrice dell’evento Libertas Rari Nantes Perugia, con un quarto posto categoria Under 13 (finale persa ai tiri di rigore) e un terzo posto under 15. A seguire le società laziali Alma Nuoto Roma (4°) e Aquademia Velletri (5°). In sesta posizione la toscana Rari Nantes Florentia, seguita da Roma Zero9 e Roma Nuoto.

Tre giornate all’insegna di una bellissima pallanuoto, spettacolare e coinvolgente in cui la correttezza e il fair play sono state indiscusse protagoniste. A partire dalle fasi preliminari, organizzate in due gironi da 4 squadre per ogni categoria, fino ad arrivare alle fasi finali di domenica, incontri spettacolari hanno tenuto in sospeso gli spettatori sino all’ultimo secondo di gioco. Particolarmente avvincente la finalissima Under 15 tra le due capolista, fondamentale per decretare la Società vincitrice del torneo, con un solo punto di differenza. A tenere le redini degli incontri, come sempre, arbitri di grande spessore.

A premiare le Società partecipanti, il Sindaco di Perugia Romizi, il Presidente della Libertas Rari Nantes Perugia Riccini Ricci, il Presidente della FIN regionale Provvidenza e il Consigliere Comunale Pastorelli. Il bilancio di tutto l’evento è stato più che positivo, con riscontri favorevoli da parte di tutte le Società coinvolte e degli atleti e famiglie partecipanti, prodighi di complimenti per la sempre impeccabile organizzazione, il concomitanza con il festival del cioccolato.

Sopra ogni pronostico anche la prestazione delle due formazioni della Libertas Rari Nantes Perugia, che dimostra sempre di più di poter lottare ad armi pari contro le grandi del settore, confermando la crescita del settore giovanile, che riesce da 10 anni a questa parte a dire la sua nel panorama nazionale.