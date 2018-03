Pallanuoto, ottimi i risultati delle giovanili della Rari Nantes Perugia

Due belle vittorie domenica scorsa per la categoria Under 13 della Libertas Rari Nantes Autonoleggi Bevilacqua PG, formazione A (girone eccellenza) e B (girone regionale), che hanno affrontato rispettivamente in casa il San Severino Marche e in trasferta la Pesarese. I primi ad entrare in acqua sono stati gli Under 13 A, battendo 8-3 gli avversari marchigiani nel campo casalingo Piscina Pellini e confermando così la prima posizione in classifica. (3-0), (2-0), (3-1), (0-2) i parziali dell’incontro, nel quale i casalinghi hanno dimostrato la loro netta superiorità rispetto agli avversari. Rosa e realizzatori: Bevilacqua; Apolloni (1); Bartocci; Binucci; D’auria; Filippucci (2); Fortunelli (1); Marzano (4); Pucciarini; Reami; Simonetti; Testi; Aureli. Poi è toccato alla formazione B, che a Pesaro ha battuto la squadra di casa 7-20. Il risultato parla da solo, il team sta crescendo molto sia tecnicamente che tatticamente e questa anche per loro è stata la conferma del primo piazzamento in classifica nel girone regionale, a metà campionato circa. Formazione e realizzatori: Bartoccini; Bartocci R. (5); Dottori (6); Ferrini (3); Carlani; Bernardi (1); Popones; Gruttadauria (2); Signorini; Bacchi (3); Pieroni; Santi; Montagnini; Moretti; Ciri. Per gli Under 13 questo era l’ultimo impegno ufficiale prima della partenza per il prestigioso 4° torneo Calcaterra Challenge, dove una selezione di atleti della Società, guidati dal Tecnico Lars Regni, si confronterà con i migliori club italiani di categoria a Civitavecchia dal 28 marzo al 1 aprile.

Sempre domenica gli Under 17 B della LRN Bevilacqua hanno affrontato la Jesina pallanuoto, fuori casa, battendola 3-11. Dopo due tempi un po’ a rilento (0-1 e 2-3 i parziali) la formazione umbra trae profitto dal cambio campo e ingrana nella terza frazione la marcia giusta, realizzando un parziale di 0 reti a 4 e affondando definitivamente i colleghi marchigiani. La squadra è composta da quasi tutti atleti di categoria minore, con l’obiettivo di crescere e fare maggiore esperienze di gioco; i risultati però stanno superando le aspettative e il coach Arcangeli si dimostra soddisfatto del gioco di squadra messo in vasca domenica. La formazione e i realizzatori: Braconi; Chiucchiù (1); Arcangeli (3); Cotroneo (1); Fornaciari (1); Gatti; Bartolini; Anderlini; Giuliani; Cicchi (3); Bottigliero; Grigi (2); Baldassarri.