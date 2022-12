Pallanuoto, primo punto della stagione per la Libertas Rai Nantes Perugia

Buona partenza per la Libertas Rai Nantes Perugia, che si accaparra il primo punto in campionato all’esordio di stagione. Risultato inaspettato contro la formazione ligure, che punta ai play off. I giovanissimi atleti guidati da Arcangeli (la squadra ha un’età media di 21 anni) dimostrano grande determinazione, compensando l’inesperienza con tenacia e motivazione. Dopo due frazioni in perfetto equilibrio, nel terzo tempo i casalinghi spingono sull’acceleratore provando ad allungare le distanze. Nell’ultimo quarto il Perugia, prima ritrova il pareggio, poi va sotto di 2 e quando il Lerici ha ormai il risultato in pugno, a 35 secondi dalla fine i grifoni lo spiazzano con 2 reti consecutive. Siamo solo all’inizio, la squadra umbra è del tutto rinnovata e deve ancora imparare a conoscersi, ma questo pareggio strappato a fil di sirena, dimostra che il Perugia c’è e può provare a lottare per la salvezza.

LERICI SPORT- LIBERTAS RARI NANTES PERUGIA 7-7 risultati parziali (2-2, 1-1, 2-1, 2-3)

Lerici Sport: Di Donna, Giusti 1, Iaci 1, Telara, Avvenente, Guenna, Virdis 1, Gatti 3, Pietra, Bonomo 1, Tamburini, Sisti, Italiani. Tecnico: Andrea Sellaroli.

Libertas Rari Nantes Perugia: Pecoraro, Chiucchiù 1, Arcangeli 2, Fagugli 1, Martorana 1, De Maldè 1, Ferrucci, Fiaschi, Bongini, Marzano, Mantineo, Vitale 1, Dottori. Tecnico: Massimo Arcangeli.

SERIE B FEMMINILE – COPPA MARCHE

LIBERTAS RARI NANTES PERUGIA – MOIE PN 6-9 parziali (1-3, 2-2, 0-2, 3-2)

Libertas Rari Nantes Perugia: Pieretti, Silenzi 2, Santarelli 1, Chiucchiù C. 2, Dick, Maresca, Dottori, Spampinato, Romozzi, Consonni, Del Furia, Piccioli 1. Tecnico: Donatella Pierdomenico.

In attesa dell’inizio del campionato la Libertas Rari girl è impegnata in un torneo ufficiale di allenamento che raccoglie tutte le squadre marchigiane delle varie categorie: la coppa Marche. Le Perugine sabato 3 dicembre sono hanno affrontato, nel campo casalingo Piscina Pellini di Perugia, la formazione del Moie PN. Le ragazze di Pierdomenico, considerando l’assenza di alcune giocatrici per infortunio e malattia, non sfigurano contro le più organizzate colleghe del Moie, mettendo in acqua un buon gioco, tenendo testa alle avversarie fino allo scadere del tempo. Questo torneo si sta dimostrando un’ottima opportunità di allenamento per trovare il giusto equilibrio di squadra in vista dell’inizio del campionato.

GIOVANILI – UNDER 14 – CAMPIONATO PRELIMINARE MARCHE UMBRIA

LIBERTAS RARI NANTES PERUGIA-ASD BLUGALLERY S. SEVERINO MARCHE 23-5 parziali (8-1,3-0,7-1,5-3)

Libertas Rari Nantes Perugia: Petcu, Carlani, Rossi 2, Rondanini 5, Di Profio 4, Saetta 2, Lalli 4, Cittadini, Roscini 1, Cardinali 2, Dottori 3, Asciutti, Frivola. Tecnico: Emanuele Grassi.

Ampia vittoria per i giovanissimi atleti perugini che senza problemi affondano gli avversari marchigiani in questa fase preliminare del campionato interregionale Marche-Umbria, che deciderà la composizione dei gironi da gennaio 2023.