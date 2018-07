Pallavolo femminile, Mirka Francia torna e ‘sposa’ il progetto Pallavolo Perugia

L’esperta e titolata atleta cubana convinta dalla proposta del Presidente Mastroforti e del Ds Salibra. Avrà compiti in prima squadra e con il settore giovanile

Mirka Francia torna a Perugia. In una sorta di “trade union” tra un passato glorioso e un futuro ricco di ambizioni, la giocatrice cubana ha scelto il progetto della Pallavolo Perugia. Un vero e proprio colpo quello messo a segno dal Presidente Renzo Mastroforti e dal Ds Mario Salibra, che si sono aggiudicati la fiducia della Francia per un ruolo operativo e anche d’immagine. Mirka coadiuverà lo staff tecnico della prima squadra, composto da Marangi e Vinti e sarà uno dei riferimenti per la crescita del settore giovanile.

“Avevamo bisogno di una figura – dichiarano Mastroforti e Salibra – che ci consentisse un salto di qualità dal punto di vista organizzativo e di esperienza. Mirka ha caratteristiche umane e professionali importanti e ci sarà d’aiuto soprattutto per la prima squadra, dove andremo ad affrontare un campionato nuovo e difficile”.

La popolare atleta cubana naturalizzata italiana, classe ’75, dopo una carriera trionfale. Iniziata nel 1991 a Cuba, vede la svolta 7 anni più tardi con l’approdo in Italia tra le fila della Romanelli Firenze. Una stagione in Toscana e subito cambio di casacca: c’è la Sirio Perugia ad attenderla, dove nell’annata ‘99/’00 vince la Coppa delle Coppe. La sua esperienza nella penisola italica è subito proficua e vincente, ma per due anni, come altri suoi connazionali, è costretta a far ritorno a Cuba. L’Italia e Perugia erano però entrate nel suo cuore e nel 2002 riesce a riapprodare alla Sirio per rimanerci poi per ben sei stagioni. Conquista tutto quello che c’è da vincere: 3 Scudetti, 3 Coppe Italia, 1 Supercoppa Italiana, 2 Champions League, 2 Coppe Cev, 1 Coppa di Lega Italiana. Poi le strade fra Mirka Francia e la Sirio si dividono nuovamente, con la società perugina costretta ad uscire di scena. Arriva così la Turchia, grazie all’ingaggio dell’Eczacıbaşı Spor Kulübü, dove disputa quattro stagioni da protagonista e vince 1 Campionato turco, 3 Coppe di Turchia ed 1 Supercoppa Turca. Sulla sua strada c’è però ancora l’Umbria: all’età di 39 anni decide di accettare la proposta del Top Quality Group San Giustino, formazione militante in serie B1. Dopo alcune stagioni di inattività ora Mirka ha deciso di rimettersi in gioco. E la due volte oro olimpico con Cuba lo fa scegliendo il progetto della Pallavolo Perugia.

PALLAVOLO PERUGIA ANCHE IN SERIE C – La società biancorossa ufficializza la sua partecipazione anche al campionato di serie C regionale femminile. Un’altra prima squadra, dopo quella che militerà in B1, che sarà affidata al tecnico Sabrina Paparelli. Pallavolo Perugia avrà una formazione anche nel campionato di serie D regionale, guidata da Roberto Capitini.