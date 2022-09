Para-Trap, gli umbri Vernata e Parrettini al Campionato Europeo

Il Campionato Europeo di Para-Trap ha preso il via con i primi 75 piattelli della competizione che mette in palio i Titoli Continentali. Ottimo l’avvio di gara per gli Azzurri del Commissario Tecnico Benedetto Barberini. A guidare la classifica provvisoria dei PT1, ovvero i tiratori in carrozzina, è lo spagnolo Pedro Gomez Albendea con 62 punti, seguito dal finlandese Juha Myllymaki con 61 e dagli azzurri Fabrizio Menia e Oreste Lai, rispettivamente con 59 e 57. In scia dei migliori anche Davide Fedrigucci con 54.

Tra i PT2, tiratori con disabilità agli arti inferiori, il migliore di oggi è stato il nostro Giorgio Fazzari con 69 punti e due lunghezze di vantaggio sui migliori tra gli inseguitori, il maltese Anglu Ciappara e lo slovacco Filip Marinov. Bene anche Fabrizio Cormons e Saverio Cuciti, che domani ripartiranno dal punteggio di 65. In leggero ritardo Giulia Vernata, che oggi si è fermata a quota 53.

Infine, tra i PT3, ovvero i tiratori con disabilità agli arti superiori, il leader della classifica provvisoria è il francese Jean Michel Brune con 69, ma anche in questo caso gli azzurri Paolo Bortolin, Gabriele Nanni e Francesco Nespeca non lo hanno lasciato allontanare troppo andando a riposo, rispettivamente, con 66, 66 e 65 punti.

Domani la gara proseguirà con altre due serie di qualificazione e le finali, in programma dalle ore 15.00 (diretta su RaiPlay a partire dalle 14.55 e replica su Rai Sport a partire dalle 21.30).

Ieri la kermesse continentale è stata ufficialmente inaugurata dalla Cerimonia d’Apertura. A fare gli onori di casa è stato il Presidente Federale Luciano Rossi insieme al Presidente del Trap Concaverde e del Comitato Organizzatore di Lonato del Garda Ivan Carella che hanno dato il benvenuto ai tiratori provenienti da 21 nazioni. Con loro il Senior Manager del WSPS Tyler Anderson, il Delegato Tecnico della manifestazione Alain Vanderperre, la Vicepresidente FITAV Emanuela Bonomi, il Presidente del CIP Lombardia Pierangelo Santelli, il Sottosegretario della Regione Lombardia Gabriele Barucco, il Sindaco di Lonato del Garda Roberto Tardani e la Senatrice Giusy Versace, nella duplice veste di atleta paralimpica e rappresentante del Parlamento Italiano. Il file rouge che ha unito in maniera univoca tutti gli interventi è stato la forte volontà di continuare a far convergere verso il movimento paralimpico nazionale e internazionale il massimo impegno e il più sentito entusiasmo con l’obiettivo di approdare finalmente ai prossimi Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028.

LA SQUADRA AZZURRA DI PARA TRAP

Categoria Sitting (PT1): Davide FEDRIGUCCI di Urbino (PU), Oreste LAI di Sestu (CA), Fabrizio MENIA di Forgaria nel Friuli (UD).

Categoria Standing (PT2 – PT3): Paolo BORTOLIN di Maniago (PN), Fabrizio CORMONS di San Felice Circeo (LT), Saverio CUCITI di Forte dei Marmi (LU), Giorgio FAZZARI di Lodi Vecchio (LO), Gabriele NANNI di Sala Bolognese (BO), Francesco NESPECA di Monteprandone (AP), Giulia VERNATA di Magione (PG).

Gran Prix Internazionale: Daniele PARRETTINI (PT1) di Castiglione del Lago (PG), Calogero SANSONE (PT3) di Casanova Lerrone (SV).

Commissario Tecnico: Benedetto Barberini.

Tecnico Federale: Riccardo Rossi.

PROGRAMMA GARA

Sabato 1 ottobre Gara Para Trap (50 piattelli)

Finali Para Trap a partire dalle 15.00