Per gli Internazionali di Tennis Città di Perugia apre il Museo della Racchetta

Francesco Cancellotti, direttore del torneo, Marcello Marchesini di MEF Tennis Events e il Consiglio Direttivo del Tennis Club Perugia sono lieti di invitarVi a un appuntamento dedicato ai partner degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup.

Venerdì 9 giugno alle ore 19:00 si svolgerà l’inaugurazione del Museo della Racchetta, un’esposizione di foto e racchette storiche e contemporanee appartenenti ai più grandi campioni Slam: da Laver, McEnroe, Borg, Connors, Agassi e Sampras fino a Federer, Nadal e Djokovic. Il Museo racconta la storia del tennis dal 1875 ad oggi e sarà presentato dalle Istituzioni e dal proprietario della collezione più grande al mondo, Paolo Bertolino. L’inaugurazione si svolgerà presso la Sala Galeazzo Alessi (Ex Borsa Merci), in Via Mazzini.

Interverranno: Clara Pastorelli, Assessore allo Sport e al Commercio del Comune di Perugia; Roberto Carraresi, Presidente del Comitato Regionale Umbria della Federazione Italiana Tennis e Padel; Francesco Cancellotti, Direttore del torneo; Paolo Bertellino, ideatore del Museo; Marcello Marchesini, Presidente di MEF Tennis Events; Avv. Luigi Grafas, Presidente del Tennis Club Perugia.

Si parlerà della nascita e dello sviluppo di una collezione unica al mondo, che ripercorre la storia del tennis e conta ben 1.100 pezzi. Un omaggio allo sport e alle sue icone, che in epoche diverse hanno acceso l’entusiasmo degli appassionati di ogni angolo del pianeta.

Seguirà un aperitivo gentilmente offerto da Pasticceria Sandri.