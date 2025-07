Perugia Basket: cambio in panchina e rinnovamento nello staff dirigenziale

Cambio in panchina e rinnovamento nello staff dirigenziale: è da qui che riparte il Perugia Basket dopo una stagione intensa, chiusa con la finale persa contro Gualdo e il mancato ripescaggio in Serie B interregionale. Confermata la solida partnership con il main sponsor Svila, guidato dalla famiglia Palermo, la prima novità riguarda la dirigenza: Fabio Boccioli lascia la guida della DR1 per assumere il ruolo di responsabile organizzativo, mentre Luca Monacelli è stato nominato direttore tecnico del Perugia Basket.

Il settore giovanile e il minibasket saranno affidati rispettivamente ad Antonello Mongelli e Attilio Santocchia, mentre la comunicazione del club sarà curata da Renato Valigi.

Sul fronte del campo si registrano i primi addii: Andrea Marconi, Lorenzo Gialli, Vlad Bantsevich e Justinas Norkus salutano il Perugia Basket. La società è già al lavoro per inserire nuovi giocatori di livello, con l’obiettivo di confermare e magari migliorare quanto di buono mostrato nella scorsa stagione.

Importante anche il cambio in panchina: il nuovo capo allenatore sarà Francesco Barilla, classe 1983, originario di Reggio Calabria.

Barilla, che lo scorso anno ha condotto alla salvezza il Nuovo Basket Aquilano in Serie B interregionale, rappresenta una svolta per il club, che negli ultimi anni aveva puntato su tecnici di formazione locale. Il nuovo staff sarà composto da Renato Valigi, promosso a vice allenatore, Mario Minieri nel ruolo di preparatore fisico, Luca Lupattelli come team manager e dalla new entry Riccardo Lupattelli, con il ruolo di supporto tecnico-fisico.

Dopo cinque anni alla guida tecnica della prima squadra, Alessandro Vispa e Luca Monacelli lasciano la panchina, ma resteranno figure centrali all’interno del club. Vispa allenerà la DR1 Uisp Palazzetto Perugia e l’Under 19, in attesa della conferma di partecipazione al campionato nazionale di Eccellenza, affiancato da Alessandro Mancini, ex coach della Nestor Basket Marsciano, con all’attivo tre finali consecutive tra campionato e Coppa di DR1.

La scelta di Vispa e Mancini per la guida della U19 conferma la volontà della società di puntare sulla valorizzazione dei giovani talenti, affidandoli a tecnici esperti e capaci di inserirli nei contesti più competitivi.

Proprio la valorizzazione giovanile resta il cardine del progetto Svila Perugia Basket, che punta a partecipare a tutti i massimi campionati giovanili di eccellenza, per formare atleti di qualità al servizio della prima squadra e del basket umbro.