Perugia, buone notizie per Vido. Tutto sulla ripresa degli allenamenti in vista di Salerno

Quanto avvenuto ieri a Luca Vido nel corso dell’amichevole dell’Under 21 contro la Tunisia, vinta per la cronaca per 2-0, ha seminato un po’ di apprensione tra i supporters del Perugia. L’attaccante, subentrato a gara in corso, è stato costretto ad abbandonare il campo dopo soli 9′ a causa di una botta al piede. Le ultime notizie in merito sono rassicuranti: soltanto di questa si tratta e il numero 10 biancorosso dovrebbe fare ritorno in gruppo già a partire da domani, scongiurando dunque la possibile emergenza nel reparto avanzato.

Non era soltanto questa però l’unica assenza alla ripresa degli allenamenti avvenuta oggi pomeriggio: non c’era Bianchimano, alle prese con un problema alla spalla che lo aveva costretto a non giocare a Casteldebole. L’ex Reggina sarà sicuramente out a Salerno. Out anche Gyomber, che deve ancora rientrare dalla Slovacchia, mentre tutto ok per Bianco ed El Yamiq, che si sono regolarmente allenati. Differenziato infine per Kingsley, uscito anzitempo sabato per il riacutizzarsi del problema al piede che già lo aveva tormentato in precedenza.

Tutti in campo alle ore 15 all’antistadio. Si inizia con un richiamo atletico prima che la squadra venga divisa in due gruppi: i centrocampisti e gli attaccanti con Nesta, i difensori invece con Rubinacci, entrambi intenti a provare i movimenti di gioco. Poi due partitelle, una a tre tocchi e l’altra libera a campo ridotto, alle quali viene risparmiato Verre e che vedono la partecipazione, per fare numero, di Massimo Lo Monaco, vice allenatore, e del giovane primavera Pietro Orlandi, che è mosso con grande disinvoltura. Per lui anche un palo colpito.

Per domani è prevista una doppia seduta che non sarà diretta da Alessandro Nesta. Il tecnico è impegnato a Riccione per un incontro con allenatori e capitani della serie B che inizierà alle ore 11. Le operazioni saranno completamente a capo del suo vice Lorenzo Rubinacci.