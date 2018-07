Perugia, è partito il ritiro di Sarnano. Non c’è Volta…

Alle ore 17 di oggi è scattato il ritiro di Sarnano. Il Perugia torna quindi nella stessa località che l’ha ospitato tre anni fa, quando alla guida c’era Pierpaolo Bisoli. Non sono stati resi noti i convocati, ma è facile immaginarli: non ci sono i giocatori che non fanno più parte del progetto, ma diversi elementi della squadra Primavera per fare numero.

Sul pullman che ha condotto la squadra nelle Marche non c’era Massimo Volta, che dopo aver salutato i compagni è uscito anticipatamente con la propria automobile dal cancello spogliatoi del Curi: la sua avventura in biancorosso è terminata, visto che si è diretto a Cascia dove ha sede il ritiro del Benevento dell’ex Bucchi, sua prossima destinazione. Il centrale non ha preso parte all’amichevole contro il Cluj giocata ieri e persa per 1-0 dai Grifoni.

C’era invece, piuttosto sorprendentemente, Luigi Palumbo (1991), centrocampista destro che arriva dal Carpi, ma tuttavia non è ancora chiaro se si tratta di un calciatore in prova o facente parte a tutti gli effetti della rosa.

Per domani è prevista una doppia seduta sul terreno del Maurelli mentre martedì i biancorossi sosterranno un’altra amichevole, questa volta contro la Fermana, formazione che milita in serie C.