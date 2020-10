Podismo, Giro dell’Umbria, lotta aperta per il podio

Città della pieve – Prosegue il cammino della 18esima edizione del Giro dell’Umbria, la prova a tappe che ha vissuto a Città della Pieve la sua seconda tappa, lunga 10 km ossia la più breve della kermesse che si concluderà domenica sulle rive del Trasimeno. La seconda frazione, con arrivo nella bellissima Piazza Duomo, ha rispecchiato abbastanza fedelmente quella iniziale, non sono infatti cambiati i due vincitori rispetto a 24 ore prima, anzi fra le ragazze il podio è rimasto identico, con Irene Enriquez (Atl.Avis Perugia, in foto) che in 43’45” ha prevalso per 16” su Emanuela Varasano (Atol.Capanne, la società organizzatrice) e per 2’10” su Lorena Piastra (TX Fitness). La classifica generale naturalmente vede immutate le tre posizioni con la Enriquez che può difendere un vantaggio di 25” sulla Varasano e di 2’31” sulla Piastra.

Ancora più netto il dominio del kenyano di stanza in Umbria, Simon Kibet Loytaniang (TX Fitness) che in 33’20” ha lasciato a 2’29” il veneto Riccardo Montresor (Fondazione Bentegodi), terzo a 2’43” Emanuele Rondoni (Pietralunga Runners). Il corridore africano comanda senza patemi la classifica generale, mentre alle sue spalle la lotta per gli altri gradini del podio è ancora incerta, con Montresor secondo a 5’32” e tre atleti nello spazio di appena 11”, Fabio Ansano (Maratona del Mugello) a 6’21”, Andrea Lucchetti (Aspa Bastia) a 6’22” e Rondoni a 6’32”.

Da segnalare che anche in questa seconda tappa si sono uniti ai concorrenti del Giro a tappe molti atleti giornalieri, i migliori sono stati Marco Panfili (Atl.Taino/37’58”) e Elisa Suvieri (Atl.Umbertide). Alle premiazioni presenti il Sindaco Di Città della Pieve Fausto Risini ed il Consigliere Stefano Selva. Sabato terza tappa, si va a Magione per affrontare la prova di 10,1 km con partenza alle ore 17:00 dal Centro Sportivo Ventinella.