Podismo, oltre mille atleti per la Mezza maratona di Foligno

Sono oltre in mille gli atleti ai nastri di partenza per la Mezza maratona di Foligno, in programma domenica prossima e valida anche per il campionato italiano. Tra loro si segnala la presenza anche di Leonardo Cenci, che ha voluto sottolineare nel corso della conferenza stampa di presentazione l’importanza della forza di volontà di fronte alla malattia che lo ha colpito.

Il percorso Organizzata dall’Atletica winner del presidente Gian Luca Mazzocchio, la Mezza maratona di Foligno si snoderà principalmente in centro storico: piazza San Domenico, via Nazario Sauro, via Mezzetti, via Cesare Battisti, viale Ancona, via Raffaello Sanzio, via Sicilia, via Montello, via Tagliamento, via IV Novembre, via Garibaldi, via Mazzini, piazza San Domenico, via Gramsci, via Palestro, via Ciri, via XX Settembre, piazza della Repubblica, piazza Faloci, via Gentile da Foligno, via IV Novembre, via XVI Giugno, via Maceratola, via Monte Fumaiolo, via della Rotta, via dei Fiumi, ponte San Magno, via Marchisiello, via Ferrero, via Properzio, via Damiano Chiesa, via Nazario Sauro, Porta Romana, via Roma, caserma Gonzaga, via Mezzetti, via IV Novembre, via Bolletta, via Oberdan, via Umberto I, Quadrivio, corso Cavour, via Chiavellati, Canapè e di nuovo piazza San Domenico.

Le reazioni dei protagonisti Mazzocchio esprime il seguente auspicio: “Ai disagi per il traffico, la città dovrà rispondere tifando per coloro che correranno”. Il comandante del centro di selezione e reclutamento dell’esercito di Foligno, Emmanuele Servi, ha invece ribadito che “la caserma Gonzaga è aperta alla città: dopo che tanti bambini vengono a scuola ogni giorno nella nostra struttura, abbiamo anche accettato la proposta di un passaggio dei maratoneti”. Alla conferenza stampa di presentazione della Mezza maratona di Foligno anche il consigliere incaricato per lo sport, Enrico Tortolini, secondo cui la “insieme alla crescita delle società sportive in città cresce la necessità di trovare spazi adeguati per gli allenamenti”: al suo fianco il sindaco Nando Mismetti che ha annunciato la realizzazione di una nuova pista d’atletica allo stadio ‘Blasone’, con un investimento di circa 450 mila euro.