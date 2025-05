Premiata a Palazzo dei Priori la campionessa di sup Miriana Mangialasche

Continua a mietere successi l’atleta perugina Miriana Mangialasche, campionessa italiana nella specialità Sup (Stand Up Paddle). Dopo i titoli nazionali under 16 (due consecutivi), la giovane perugina è reduce dall’importante esperienza nella Barcellona sup world fest, gara internazionale di altissimo livello del circuito eurotour da cui è ritornata con un primo posto under 18 nella tecnical race.

L’ennesima soddisfazione per un’atleta che, rispetto alle altre colleghe, è l’unica ad allenarsi nelle acque dolci del suo amato lago Trasimeno.

Miriana, infatti, ha iniziato a praticare sup a 12 anni, nelle acque della Toscana, per gioco e si è subito innamorata di questo sport. Nel 2021 la semplice passione e diventata attività agonistica: così Miriana allenandosi al Trasimeno ha partecipato al suo primo campionato nazionale che l’ha incoronata vice campionessa italiana under 14.

Da allora gareggia in competizioni sia nazionali ed internazionali.

Mangalasche è’ l’attuale campionessa italiana under 16, titolo che ha vinto per 2 anni consecutivi.

È un atleta tesserata con lo Yacht Club Marina di Salivoli ed è allenata da Riccardo Rossi atleta di punta della nazionale Italiana di Sup.

Miriana, manco a dirlo, sogna le Olimpiadi e si allena duramente (6 volte a settimana in acqua oltre alla palestra) per questo.Infatti il Sup potrebbe diventare presto disciplina olimpica e magari Mangalasche potrebbe esordire nell’edizione 2032 di Brisbane in Australia.

“Rivolgiamo le nostre congratulazioni a Miriana – hanno sottolineato la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessore allo Sport Pierluigi Vossi–per gli importanti risultati ottenuti a livello sia nazionale che internazionale, a conferma del talento di quest’atleta che rappresenta un orgoglio per la comunità perugina. Le sue imprese assumono ancora maggiore valore se si pensa che Miriana è pressoché l’unica atleta nel panorama agonistico ad allenarsi in acque dolci, dovendosi confrontare con le grandi campionesse provenienti dalle città di mare.

Ringraziamo, quindi, Miriana che porta in alto il nome della nostra città e della nostra regione, dimostrando che con l’impegno, il lavoro e la passione nessun risultato può essere precluso”.