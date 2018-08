Rugby, la Barton Cus Perugia torna in campo il 14 ottobre

PERUGIA – La Barton Cus Perugia tornerà in campo domenica 14 ottobre. La Commissione organizzatrice gare ha definito il calendario del Campionato italiano di rugby maschile di serie A 2018/19. Trenta squadre, suddivise in tre gironi, si contenderanno il titolo in palio, due promozioni al Campionato italiano Top12 2019/20 e quattro retrocessioni in serie B. La Barton Cus Perugia, inserita nel 3, esordirà in casa contro l’Amatori Rugby Alghero.

La formula della serie A prevede tre gironi all’italiana da dieci squadre ciascuno, composti su base geografica e meritocratica, con partite di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone. Le prime classificate di ciascun girone si qualificano automaticamente alle semifinali unitamente alla vincente del turno di barrage tra le tre seconde classificate di ciascuna pool. Il turno di barrage, con partite di sola andata tra le tre seconde classificate, si disputerà tra il 5 e 19 maggio e qualificherà la prima classificata del girone a tre alle semifinali, che si disputeranno con gare di andata e ritorno il 26 maggio e 2 giugno 2019 secondo il seguente schema: vincente barrage contro 1^ classificata girone 1; 1^ classificata girone 3 contro 1^ classificata girone 2. Le vincenti del doppio turno di semifinale saranno automaticamente promosse nel Top12 2019/2020 e si contenderanno il titolo di Campione d’Italia di serie A nella finale in programma il 9 giugno, in gara unica in campo neutro.

Retrocederanno direttamente in serie B le squadre classificate al decimo posto di ciascun girone e la squadra peggio classificata del girone di playout che, tra il 5 e il 19 maggio, vedrà partecipare le squadre che avranno concluso al nono posto di ciascun girone la stagione regolare.

GIRONE 3: Cavalieri Prato Sesto, Toscana Aeroporti I Medicei, Pesaro Rugby, Rugby Perugia, Unione Rugby L’Aquila, L’Aquila Rugby (iscritta sub-judice), Primavera Rugby, UR Capitolina, Rugby Benevento, Amatori Catania

CALENDARIO – 1^ giornata: Barton Cus Perugia – Amatori Rugby Alghero (and. 14.10.18, rit. 20.01.19). 2^: Primavera – Barton Cus Perugia (and. 21.10.18, rit. 27.01.19). 3^: Barton Cus Perugia – Pesaro (and. 28.10.18, rit. 17.02.19). 4^: Barton Cus Perugia – Club I Medicei (and. 04.11.18, rit. 03.03.19). 5^: Benevento – Barton Cus Perugia (and. 02.12.18, rit. 24.03.19). 6^: Barton Cus Perugia – Unione Rugby L’Aquila (and. 09.12.18, rit. 31.03.19). 7^: Capitolina – Barton Cus Perugia (and. 16.12.18, rit. 07.04.19). 8^ Barton Cus Perugia – Catania. 9^: Prato Sesto – Barton Cus Perugia (and. 13.01.19, rit. 28.04.19).