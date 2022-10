Scatta l’operazione Del Monte Supercoppa per la Sir Safety Susa Perugia. Per la squadra è in programma stamattina una seduta di lavoro tecnico al PalaBarton, poi nel primo pomeriggio la carovana bianconera parte alla volta di Cagliari dove al PalaPirastu si gioca nella due giorni del 31 ottobre e 1 novembre per il primo titolo stagionale.

Staff tecnico e giocatori sono concentrati sull’obiettivo, il primo di una stagione lunghissima. I Block Devils vengono da cinque vittorie in campionato su altrettanti incontri e stanno preparando con dedizione e serenità la kermesse di Cagliari dove Perugia, Civitanova, Trento e Modena si contenderanno la ventisettesima edizione del trofeo in un evento organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Sardegna, la Regione Sardegna e il Comune di Cagliari.

A parlare della Supercoppa è l’esperto libero bianconero Massimo Colaci che nel proprio palmares vanta cinque vittorie nella manifestazione.

“Sarà una due giorni di Cagliari nella quale incontreremo tantissime difficoltà, ma dove andiamo con l’ambizione di vincere. Non c’è tanto da dire, si parte perché vogliamo portare la Supercoppa a Perugia. Abbiamo una partita difficilissima subito in semifinale contro Trento è giusto che sia così. La squadra è carica. Credo che possiamo meglio di come abbiamo fatto giovedì a Civitanova un po’ in tutti i reparti. Sappiamo di avere dei margini di miglioramento e ce la giocheremo a viso aperto”.

IL PROGRAMMA DELLA FINAL FOUR DELLA DEL MONTE SUPERCOPPA

SEMIFINALI

Lunedì 31 ottobre 2022, ore 17.30

Cucine Lube Civitanova – Valsa Group Modena

Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv

Lunedì 31 ottobre 2022, ore 20.30

Sir Safety Susa Perugia – Itas Trentino

Diretta RAI Play e Volleyballworld.tv

Differita RAI Sport 1/11 ore 12.30

FINALE 3°/4° POSTO

Martedì 1 novembre 2022, ore 14.00

Diretta Volleyballworld.tv

FINALE 1°/2° POSTO

Martedì 1 novembre 2022, ore 17.00

Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv