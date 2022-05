Scherma, bis di Alessio Foconi con loro a squadre di fioretto alla Coppa del Mondo di Plovdiv

L’ Italia del fioretto maschile (composta da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi) sale sul gradino più alto alla gara a squadre della tappa di Coppa del Mondo di Plovdiv (Bulgaria).

Dopo lo splendido podio azzurro di ieri nella gara individuale di Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Tommaso Marini l’ Italia si riconferma la squadra più forte, sulla scia del primo posto a Parigi, Belgrado ed il terzo posto al Cairo.

I quattro, accompagnati dal CT Stefano Cerioni ed i maestri Filippo Romagnoli ed Eugenio Migliore, si impongono al tabellone dei 16 contro la Spagna per 45 – 20.

Sicuramente più complicato entrare nella fase delle semifinali dove gli italiani incontrano l’ Ungheria, avendo però la meglio per 45 – 29.

Entrano in finale battendo per 45 – 27 gli USA.

I “fantastici quattro” salgono sul gradino più alto del podio dopo aver affondato la Francia per 45 – 28

Queste le parole dell’ atleta ternano: “Siamo un gruppo molto unito, sia in pedana che fuori e questo è molto importante. Un mix tra giovani e veterani, dove esperienza e voglia di mettersi in gioco si legano. Dopo l’ oro a Parigi e Belgrado ed il bronzo al Cairo, non vedevamo l’ ora di salire in pedana per continuare a far bene. La voglia di dare il massimo è sempre tanta e faremo sempre del tutto per vincere.”