Serie A2 donne, la Bartoccini vuole la prima vittoria esterna a Montecchio

Ancora una trasferta insidiosa attende la Bartoccini Gioiellerie Perugia nella terza giornata della Samsung Volley Cup di Serie A2 femminile. Domenica 21, con inizio alle ore 17 (diretta streaming su https://www.unionevolleymontecchio.it/match-live/) le magliette nere del presidente Bartoccini saliranno al Pala Collodi per affrontare la Sorelle Ramonda Ipag Montecchio, ancora orfana di coach Alessandro Beltrami, in Giappone con la Nazionale olandese. Perugia è reduce da un tie-break perso in terra pugliese dopo oltre due ore di battaglia. “Non è che abbiamo vissuto la sconfitta con un particolare stato d’animo; è stata una partita nella quale la squadra avversaria ha fatto meglio di noi – ci tiene a precisare coach Bovari – Abbiamo lavorato bene durante tutta la settimana, preparando la prossima gara con cura, consci delle nostre potenzialità. Abbiamo curato in particolare la fase punto che, a Cutrofiano, era risultata un po’ sotto tono: nella fase di cambio palla eravamo risultati meno incisivi di quello che normalmente possiamo fare”. Rimanendo alla gara contro Cutrofiano, aveva destato curiosità il sistema di ricezione adottato, in alcuni frangenti, dalla Bartoccini, sistema che prevedeva di “nascondere” Giulia Pascucci e ricevere quasi a due (stile anni ’80) con Pietrelli e Bruno. Ma anche qui Bovari smorza i toni: “Non sarà assolutamente uno schema per il futuro; Giulia (Pascucci ndr) ha bisogno di toccare palla e di stare dentro il campo. Quelle viste in Puglia sono situazioni particolari legate solo al momento. Non abbiamo assolutamente intenzione di ricevere con un modulo a due”. E veniamo alla gara di domenica. Dicevamo che sarà una trasferta insidiosa, in particolare perché Montecchio (che avrà in panchina il vice allenatore Martino Volpini ) è reduce da due sconfitte consecutive di cui, l’ultima, tra le mura amiche. “Per loro è uno spartiacque importante – commenta Fabio Bovari – e noi ne siamo consapevoli. Quindi sono quasi obbligate a tentare di fare risultato, visto anche che giocano di fronte al pubblico amico. Ovviamente noi faremo di tutto per portare a casa il risultato”. Per quanto riguarda la formazione, non dovrebbero esserci variazioni nella Bartoccini, che scenderà in campo con Demichelis, in diagonale con Irina Smirnova; Giulia Pascucci e Giulia Pietrelli schiacciatori ricevitori; al centro Luisa Casillo e Chiara Lapi mentre il libero sarà Eleonora Bruno.

Classifica Girone B

Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo 6; Bartoccini Gioiellerie Perugia 4; Omag S.Giov. In Marignano* 3; Conad Olimpia Teodora Ravenna 3; Delta Informatica Trentino 3; Cuore Di Mamma Cutrofiano 2; Sigel Marsala 2; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 1; Barricalla Cus Torino* 0.

* una gara in meno