Serie A2, spettacolare Monini Spoleto: è finale!

La Monini Spoleto c’è, anche quest’anno. Con un’altra prova strepitosa gli uomini di Luca Monti, pur avendo lo svantaggio del fattore campo, riescono a chiudere la serie di semifinale playoff in sole tre partite, espugnando Bergamo per la seconda volta in pochi giorni, Si è trattata di una vera e propria maratona, con gli oleari che sono partiti a razzo, cedendo poi di poco nel secondo e terzo set, ma riuscendo poi a mantenere la lucidità necessaria per aggiudicarsi il tie break e conseguentemente la sfida. E ora l’ultimo ostacolo per quella serie A1 sfuggita in modo incredibile e beffardo lo scorso anno è l’Emma Villas Siena, che in tre partite ha regolato Gioia del Colle.

La cronaca. Partono meglio gli spoletini (6-9), ma Pierotti e Dolfo rispondono dalla linea dei ricevitori e ribaltano (12-11). Raic prova a far scappare Spoleto, ma Hoogendoorn con due ace rimette i giochi in equilibrio. (21-21). Tre punti consecutivi degli oleari li portano in vantaggio. Secondo set: Mariano manda in fuga gli umbri (2-10), ma Pierotti lancia la riscossa degli orobici, che si riportano in parità (23-23). E’ Raic che con due bombe in diagonale firma il meritatissimo 2-0. Nel terzo gioco le squadre rimangono pressochè sempre a contatto (17-17), Dolfo accelera e Raic recupera (24-24); ai vantaggi la spunta Bergamo, con Cargioli che riapre i giochi. I lombardi sembrano aver quella marcia in più e volano sul 12-7. Spoleto reagisce: Monti getta nella mischia Galliani, Costanzi e Segoni e la mossa sembra pagare, dato che Spoleto recupera sino al 24-23. Ci pensa Dolfo, con una magia, a regalare il pareggio nel conto dei set a Bergamo. Il tie-break è segnato da un grande equilibrio sino al cambio di campo (7-8), poi gli errori locali ed un perfetto Di Renzo scavano il solco decisivo. Zamagni mette a terra il punto finale e per la squadra di patron Monini è festa grande.

La speranza naturalmente è che il finale questa volta sia diverso da quello della passata stagione, quando una Superlega pressochè acquisita sfuggì dalle mani in modo forse irripetibile dalle mani dei gialloblu.

CALONI AGNELLI BERGAMO – MONINI SPOLETO = 2-3

(22-25, 24-26, 26-24, 25-23, 11-15)

BERGAMO: Dolfo 24, Hoogendoorn 19, Cargioli 13, Valsecchi 11, Pierotti 10, Jovanovic 3, Innocenti (L1), Carminati 1, Longo, Maffeis. N.E. – Cioffi, Franzoni (L2). All. Gianluca Graziosi.

SPOLETO: Raic 19, Mariano 15, Bertoli 14, Van Berkel 13, Zamagni 11, Corvetta 1, Di Renzo (L), Galliani 5, Segoni 3, Costanzi 1, Cubito. N.E. – Agostini, Katalan. All. Luca Monti.

Arbitri: Ugo Feriozzi ed Antonio Licchelli.

CALONI (b.s. 19, v. 6, muri 9, errori 12).

MONINI (b.s. 12, v. 5, muri 12, errori 15).