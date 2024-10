Settimana di formazione per il Foligno Rugby: tutti a lezione da Fabio Roselli

Il Foligno Rugby inizia la stagione con ospiti per far crescere la formazione dei ragazzi. Il primo appuntamento sarà quello con Fabio Roselli, allenatore romano, che sarà a Foligno mercoledì e giovedì prossimo per una due giorni di studio, approfondimento e allenamento.

Fabio Roselli è un allenatore che inizia la propria carriera allenando il settore giovanile della Rugby Roma per poi prendere la guida dell’Accademia Zonale del Centro Sud e in seguito quella dell’Accademia Nazionale Ivan Francescato. Ha allenato nel programma di Alta Prestazione della Federazione Italiana Rugby guidando le nazionali giovanili U17, U18 per poi diventare capo allenatore della Nazionale Italiana U20. Negli ultimi anni ha allenato le Zebre Rugby Club, che militano nel campionato internazionale dello United Rugby Championship sia come assistente allenatore, sia come Allenatore Capo. Nella due giorni alternerà attività teoriche e pratiche, con l’obiettivo di migliorare la prestazione delle squadre folignati.