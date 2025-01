Sir Perugia, una rappresentativa del settore giovanile bianconero ha preso parte alla Moma Winter Cup di Modena

Per il secondo anno consecutivo una rappresentativa del settore giovanile bianconero ha preso parte alla Moma Winter Cup di Modena. Il prestigioso torneo di volley internazionale, giunto alla quattordicesima edizione, ha chiuso quest’anno con numeri da record: 215 squadre e 3000 giovani pallavolisti provenienti da tutta Italia, ma anche dall’Europa.

La Sir Perugia ha risposto presente per il secondo anno consecutivo partecipando quest’anno con la formazione Under17, targata Mericat, guidata da Andrea Moscioni.

Accompagnati dal coach e dal dirigente Piero Gallinella i ragazzi hanno vissuto tre giorni di full immersion nella pallavolo, dal 27 al 29 dicembre scorsi.

«Sono tornei a cui partecipiamo volentieri – ha detto il responsabile del settore giovanile e terzo allenatore della Sir Susa Vim Perugia, Andrea Piacentini – per far confrontare gli atleti anche con altre realtà, entrando a contatto con altri club di pallavolo non solo italiani, ma anche europei. Sono per i ragazzi occasioni di crescita in cui, più che il risultato, conta l’approccio. Partecipare a queste manifestazioni è per noi molto importante perché sono opportunità anche di crescita tecnica».

Sir Susa Vim al lavoro in vista della trasferta a Cisterna

I Block Devils intanto, sono tornati al lavoro al PalaEvangelisti in vista del primo match dell’anno: domenica prossima, 5 gennaio, con fischio d’inizio posticipato alle 18:30, è in programma l’incontro valevole per la quarta giornata del girone di ritorno di regular season con Cisterna Volley. Questa mattina i ragazzi si sono allenati in sala pesi, guidati dal preparatore atletico Sebastian Carotti e sostenuto una sessione di lavoro con la palla sul taraflex. Nel pomeriggio allenamento tecnico agli ordini di Angelo Lorenzetti e del suo staff.

Doppia sessione in programma anche domani: prevenzione in palestra al mattino e seduta video, seguita dall’allenamento sul taraflex nel pomeriggio.

Venerdì 3 gennaio conferenza pre-gara con Agustin Loser

Domani pomeriggio, venerdì 3 gennaio, è in programma la consueta conferenza stampa pre-gara in vista del match di domenica Cisterna Volley. L’appuntamento è alle ore 14:45 presso la sala conferenza del PalaEvangelisti, primo piano.

A disposizione della stampa il centrale bianconero, Agustin Loser.

Dal 7 gennaio al via la prevendita per la gara casalinga con Trento

Martedì 7 gennaio prossimo, alle ore 12, scatterà la vendita dei biglietti per il match casalingo in programma domenica 12 gennaio alle 18 al PalaEvangelisti con l’Itas Trentino, quinta giornata del girone di ritorno di regular season.

E’ possibile acquistare i biglietti in tutti i punti vendita abilitati e on line sul circuito vivaticket.