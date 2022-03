Sir Sicoma Monini Perugia, in allenamento per la Champions League

Con ancora l’eco dell’ultimo punto messo a terra ieri sera da Leon in gara 1 dei quarti di finale scudetto contro Cisterna, sono già al lavoro al PalaBarton i Block Devils. Allenamento oggi pomeriggio per i bianconeri di Nikola Grbic pronti e indossare l’abito buono della Champions League. Già, perché mercoledì sera, con fischio d’inizio alle ore 20:30, si torna a Pian di Massiano con la Sir Sicoma Monini Perugia che affronta la Trentino Itas per l’andata della semifinale della massima competizione per club a livello continentale. Prevendita, al 60% della capienza, attiva da stamattina, diretta TV su Raisport e Eurosport 2, ritorno in programma a Trento giovedì 7 aprile.

Lavoro tecnico e di studio tattico oggi per i ragazzi, domani pomeriggio e mercoledì mattina le ultime rifiniture pre match. Un match evidentemente di grandissima importanza per Perugia, il settimo confronto stagionale con Trento (4 vittorie e 2 sconfitte il bilancio finora). Una sfida che si gioca nell’arco della doppia gara, ma è chiaro che i Block Devils dovranno cercare di ottenere il massimo dopodomani per poi giocarsi la qualificazione alla BLM Group Arena di Trento.

La squadra di Lorenzetti, che nei quarti ha sconfitto i tedeschi del Berlino, si presenta in ottima condizione al match reduce dalla vittoria netta di sabato sera contro Piacenza in gara 1 dei quarti di finale playoff (si è rivisto in campo, seppure per pochi scampoli, anche lo schiacciatore Lavia reduce da uno stop per infortunio). I bianconeri, che pur soffrendo hanno avuto la meglio con merito della Top Volley Cisterna, sono consapevoli dell’importanza della posta in palio mercoledì e pronti a giocarsi tutte le loro carte per uscire dal campo con un risultato positivo.

È questo il senso delle parole di un sintetico Kamil Rychlicki:

“Ci aspetta una partita importantissima mercoledì, la settima stagionale contro Trento. Finora abbiamo un buon bilancio, spero che lo manterremo così”.

Stesso concetto espresso dal centrale Stefano Mengozzi:

“Mercoledì ci aspetta una partita chiaramente importante contro una grandissima squadra. Abbiamo svolto un grande lavoro anche sotto l’aspetto fisico nelle ultime settimane, guardiamo a dopodomani positivi e con fiducia”.

Chiosa dello spirito battagliero di Perugia sono le parole del capitano Wilfredo Leon:

“Mercoledì ci aspetta sicuramente una partita difficile contro una squadra forte come Trento. Mi aspetto un match lungo e combattuto. Noi siamo in buona condizione e daremo il nostro massimo in campo per cercare di conquistare la vittoria”.