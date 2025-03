Sir Susa Vim Perugia – Cucine Lube Civitanova: sabato 5 aprile al PalaBarton Energy

Sir Susa Vim Perugia – Cucine Lube Civitanova sarà l’anticipo di GARA 1 delle Semifinali scudetto: sabato sera, 5 aprile, con fischio di inizio alle 20:30 al PalaBarton Energy si apre la serie, al meglio delle cinque partite, in cui le due formazioni si contenderanno l’accesso alle finali.

Domenica 6 aprile alle 18 l’Itas Trentino ospiterà in casa la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Cresce l’attesa per questa nuova fase del campionato, una fase caldissima in cui le quattro squadre metteranno in campo il tutto per tutto, per conquistare il passaggio alle finali.

E cresce l’entusiasmo anche a Perugia, come conferma il Presidente, Gino Sirci:

«C’è grande attesa, noi siamo molto felici di giocarci questa semifinale con la Cucine Lube Civitanova e di essere ancora una volta al top del volley nazionale. Questo sarà l’ennesimo “derby d’Italia” tra due città vicine e in campo sarà l’ennesima battaglia tra due squadre che ambiscono alla leadership! Sarà una grande serata e uno spettacolo a cui chi ama la pallavolo non può rinunciare!».

La vendita dei biglietti è scattata oggi e proseguirà fino al giorno del match. Gara 2, all’Eurosuole Forum di Civitanova si giocherà domenica 13 aprile alle 18, mentre Gara 3, di nuovo al PalaBarton Energy, è in programma mercoledì 16 aprile, alle 20:30.

Nel frattempo, al palazzetto prosegue l’allenamento settimanale: oggi i Block Devils sono stati impegnati in sala pesi per poi lavorare con la palla sul taraflex; domani seduta preventiva in palestra al mattino e allenamento nel pomeriggio.

Attiva la vendita dei biglietti per Gara 1

E’ scattata la vendita per il primo match delle semifinali scudetto!

– Sir Susa Vim Perugia – Cucine Lube Civitanova

SABATO 05 APRILE ore 20:30

Pala Barton Energy

Per i possessori di abbonamento il match è compreso nel pacchetto.

La vendita libera resterà attiva fino al giorno della gara in tutti i punti vendita abilitati e on line, sul circuito vivaticket.