Tennis, tutto sui vincitori degli Open “Circuito delle Vallate”

“L’abruzzese Enrico Iannuzzi (C.T. L’Aquila) e la toscana Nastasia Lazzi (C.T. “I Tigli” Montepulciano) sono i degni vincitori del 5° torneo “Open” nazionale di tennis organizzato dal Circolo Tennis Città di Castello presso l’impianto Polisport cittadino, con ben 96 partecipanti di cui 15 “seconda categoria” che hanno assicurato un alto livello tecnico alla manifestazione, appuntamento tradizionale per i tennisti che prediligono le superfici rapide.

Il forte tennista avezzanese ha bissato il successo del 2017, superando in una entusiasmante finale il reatino Andrea Zamurri, in passato tesserato per il circolo organizzatore e quindi “di casa” a Città di Castello. Nel femminile la tennista di Montepulciano dopo una partita equilibrata ha prevalso sulla giovane tennista folignate Maria Giulia Properzi (Tennis Training Foligno).

I giocatori del Circolo Tennis Città di Castello si sono fatti onore: il maestro Clemente Monaco ha raggiunto i “quarti” del tabellone principale con due successi di prestigio su avversari di classifica ben più alta, Alfredo Cenciarini è stato finalista nella sezione di 3a categoria maschile, i due tabelloni di 4a categoria maschile e femminile si sono conclusi con due derby tra consoci, dove Tiziana Lombardi ha prevalso su Elena Magnani e Cesare “Kaiser”Moro ha superato Roberto Allegria.

Grande pubblico durante tutto il torneo e soprattutto per le finali, cui ha presenziato il Presidente Umbro della Federazione Italiana Tennis dott. Roberto Carraresi, quindi organizzatori molto soddisfatti”.