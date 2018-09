Ternana, Frattini: “Cercheremo di decidere in settimana”

Per la Ternana la partita per il ripescaggio in serie B è più aperta che mai. Questa mattina l’ex Ministro degli Esteri nonchè presidente del Collegio di Garanzia del Coni Franco Frattini ha annunciato su Twitter che quest’ultimo organo, chiamato nuovamente dal Tar a pronunciarsi sul format della cadetteria, svolgerà il suo compito nel più breve tempo possibile. Si parla addirittura della settimana che ha appena preso inizio, come dimostra il seguente messaggio:

“Le parti in causa riceveranno oggi richiesta di rinuncia a tutti i termini affinchè io possa convocare il Collegio già in settimana per una decisione sulla Serie B a seguito del decreto Tar Lazio“.

Frattini ha poi fatto sapere tramite il social che, a seguito della precedente sentenza che ha lasciato la B a 19 squadre pur avendo lui auspicato il ritorno a 22, non farà parte del Collegio:

“Il Collegio di garanzia dello Sport dovrà decidere in settimana sul formato della B e,se si deciderà per 22 squadre, quali tre hanno diritto. Io ovviamente non ci sarò perché avevo già espresso pubblicamente la mia posizione per B22“.

La conditio sine qua non Per arrivare alla sentenza entro sabato prossimo è necessario dunque che le squadre ricorrenti, vale a dire quelle che hanno ottenuto cautelativa del Tar, rinuncino ai termini. In caso contrario si andrà al 9 ottobre.