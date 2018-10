Ternana, in attesa di nuove sul ripescaggio c’è un nuovo sponsor…

In attesa di novità sul possibile ripescaggio in serie B dopo la storica sentenza del Tar del Lazio che ha sancito di fatto la nullità del format della cadetteria a 19 squadre, è stato concluso un nuovo accordo di sponsorizzazione tra la Ternana e l’Acqua Sangemini, il cui logo comparirà dunque sulle casacche ufficiali. Ecco il comunicato ufficiale:

“Con grande e reciproca soddisfazione Sangemini e Ternana hanno sottoscritto una partnership, fortemente voluta da entrambi, sia per motivi territoriali che per condivisione di comuni valori in ambito sport. E’ una sinergia perfetta, caratterizzata da territorio, natura e prestazioni. Perché Sangemini è profondamente legata alle sorgenti che sono un vanto del territorio umbro e ternano; perché la natura solo qui poteva creare un’acqua tanto esclusiva e unica; perché Sangemini ha caratteristiche straordinarie, in particolare per chi pratica attività sportive.

L’accordo di collaborazione è stato siglato fra il Presidente della Ternana Calcio, Stefano Ranucci e Acque Minerali d’Italia SpA, la società della famiglia Pessina alla quale appartengono, oltre a Sangemini e Fabia, marchi come Norda e Gaudianello.

Acque Minerali d’Italia è una delle principali realtà del settore caratterizzata da 8 siti produttivi (4 al Nord, 2 al Centro e 2 al Sud) e 26 sorgenti. Una realtà tutta Italiana e fortemente propositiva, capace di essere una garanzia e un riferimento per tutto il mercato del beverage e per i differenti canali distributivi (Retail, Horeca, Vending, etc.).

Sangemini sarà “Acqua ufficiale” della Ternana per tutta la stagione sportiva 2018/2019. Un rapporto che va oltre i tipici accordi di sponsorizzazione, proprio sulla base delle caratteristiche uniche che distinguono Acqua Sangemini.

L’impegno di Acque Minerali d’Italia nello sport rientra infatti in un programma di scienza dell’alimentazione che coinvolge i team sportivi correlandoli al particolare equilibrio dei sali minerali di cui l’Acqua Sangemini è composta, sposandosi perfettamente con la ricerca scientifica dell’”Università Niccolò Cusano”.

In particolare il mix di Calcio (altamente assimilabile e quindi biodisponibile), di Bicarbonato, Magnesio e Potassio, unito alla quasi completa assenza di Nitrati, rende l’Acqua Sangemini unica e, per tutte le discipline sportive, assolutamente distintiva, grazie anche all’effetto tampone sull’acido lattico, che contribuisce ad innalzare la soglia di resistenza alla fatica. Oltre a contrastare l’affaticamento, le azioni di Sangemini a beneficio dell’organismo sono tre: IDRATA (muscoli, pelle e capelli), REINTEGRA i sali minerali persi dall’organismo, NUTRE grazie appunto al Calcio biodisponibile e altamente assimilabile. L’acqua Sangemini ha infatti un elevato contenuto di calcio: bere un litro di Sangemini equivale a 2 bicchieri di latte o 2 vasetti di yogurt. La presenza del brand Sangemini caratterizzerà diverse location, strumenti e momenti della vita del team ternano: la visibilità di Sangemini sarà particolarmente evidente allo stadio Liberati lungo il bordocampo, sul backdrop interviste, nei momenti di dialogo con la stampa e nelle conferenze pre e post partita. Inoltre i calciatori della Ternana saranno testimonial diretti dei benefit di Sangemini utilizzandola durante le partite e in allenamento per ottenere una corretta idratazione e per reintegrare i sali minerali persi durante lo sforzo fisico.

Da ricordare come nel corso della loro storia i brand che fanno parte della società Acque Minerali d’Italia hanno intrapreso e continuano a mantenere importanti e continuative collaborazioni nel mondo calcistico nazionale, come fornitori “tecnici” e partner di diverse squadre di Serie A. Spicca in tal senso l’accordo con l’FC Inter.

Nel caso della Ternana all’amore per il calcio si affianca il desiderio di sostenere la squadra che è parte integrante della tradizione e della passione di una città e di un territorio“.