Ternana, Ranucci: “Andremo avanti fino a che non verrà ripristinata la legalità”. Rimandata anche la terza giornata

Gli ultimi sviluppi sembrano spegnere il sogno della Ternana di giocare in B la prossima stagione, ma i vertici della società non sono per nulla intenzionati ad alzare bandiera bianca. Lo ha fatto capire il presidente Stefano Ranucci in questo lungo comunicato comparso stamani sul sito della società:

“Ieri pomeriggio insieme ai nostri legali, Avv. Fabio Giotti, Avv. Massimo Proietti e Prof. Avv. Mario Spasiano, abbiamo appreso che i provvedimenti emessi dapprima dal T.a.r Lazio Sezione Prima Ter e poi dal Collegio di Garanzia dello Sport pongono questioni procedurali, alcune agevolmente superabili, altre più complesse in quanto investono nuovamente il problema della competenza o meno del Collegio di Garanzia. Quanto al provvedimento del Collegio, che dispone il rinvio delle udienze al 28 settembre e al 1 ottobre, tale slittamento rappresenta un ulteriore ed evidente problema per la Ternana in una assurda vicenda che necessita ormai di definitiva soluzione. In ogni caso questa ennesima complicanza giudiziaria non spegne la nostra determinazione, che anzi continuerà con la tenacia messa in campo finora affinché vengano ristabiliti i criteri di legalità e venga finalmente ripristinata la propria collocazione nella categoria alla quale riteniamo di avere diritto.

Forza Fere!“.

Contestualmente anche la terza giornata di campionato non si giocherà e sarà rimandata a data da destinarsi. Si riprenderà regolarmente a partire dalla quarta giornata. Ecco il comunicato a firma del presidente Gravina:

“Premesso che

– con CU n. 5/DIV del 15 settembre u.s. in esecuzione di quanto statuito dalla Presidente del TAR LAZIO

sezione prima ter con i decreti monocratici n. 5411/2018 e n. 5412/2018 del 15.9.2018 venivano rinviate le

gare relative alle società F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. e TERNANA CALCIO S.P.A., CALCIO CATANIA S.P.A.,

NOVARA CALCIO S.P.A e ROBUR SIENA S.P.A.,

– in ragione delle eventuali ricadute che avrebbero potuto avere sulla compilazione dei calendari le decisioni

degli organi di giustizia sul ripescaggio in serie B delle società innanzi indicate, venivano rinviate con C.U. n.

7/DIV del 16 settembre u.s. le gare della società VITERBESE CASTRENSE;

– in data 19 settembre u.s. con decreti monocratici n. 5549/2018 e 5551/2018 la Presidente della sezione

prima ter del TAR LAZIO revocava rispettivamente i decreti cautelari n. 5411/2018 e 5412/2018 adottati dalla

Presidente della stessa sezione del TAR LAZIO;

considerato

– che è venuto meno il presupposto relativo al rinvio delle gare di campionato delle società F.C. PRO VERCELLI

1892 S.R.L. e TERNANA CALCIO S.P.A., CALCIO CATANIA S.P.A., NOVARA CALCIO S.P.A, ROBUR SIENA S.P.A. e

VITERBESE CASTRENSE;

– le oggettive difficoltà organizzative che sarebbero costrette a sostenere le società summenzionate e quelle

che andrebbero ad affrontarle, che già hanno subito evidenti disagi, nel disputare le gare fissate nel turno

infrasettimanale nei giorni 25 e 26 settembre 2018;

la Lega Pro dispone

il regolare svolgimento delle gare di campionato della 4a giornata in programma nei giorni 29 e 30 settembre p.v.

per le suindicate società e rinvia a data da destinarsi le seguenti gare:

GIRONE A – 3

a GIORNATA – 26 SETTEMBRE 2018

ARZACHENA – NOVARA

PRO PATRIA – ROBUR SIENA

PRO VERCELLI – ALESSANDRIA

GIRONE B – 3

a GIORNATA – 26 SETTEMBRE 2018

TERNANA – FERALPISALO’

GIRONE C – 3

a GIORNATA – 25 SETTEMBRE 2018

MATERA – CATANIA

VITERBESE CASTRENSE – REGGINA

Pubblicato in Firenze il 20 Settembre 2018“.