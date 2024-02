Ternana Women campioni d’inverno

“Vittoria sofferta, ma giusta”. Fabio Melillo analizza con evidente soddisfazione il tredicesimo successo (su 15 gare) di Ternana Women, ottenuto con pieno merito malgrado la coriacea opposizione di San Marino Academy Femminile. “Questa partita – afferma il tecnico romano – è la dimostrazione delle difficoltà proposte da questo durissimo campionato, dove devi giocare sempre al massimo delle tue possibilità per non andare in difficoltà. Magari se avessimo trovato il gol nel primo tempo la gara si sarebbe incanalata su un binario più consono, però la compagine avversaria ha tenuto bene il campo e ci ha reso la vita difficile. Poi in avvio di ripresa abbiamo sbloccato il risultato e lo abbiamo legittimato ampiamente con una prestazione davvero positiva, facendo tanta pressione e cercando sistematicamente il raddoppio senza mai rischiare nulla, salvo un tiro alto. Sul piano tattico abbiamo proposto qualcosa di diverso, anche in relazione alle tante assenze, con un modulo nuovo interpretato molto bene dalle mie ragazze, che elogio per la elasticità evidenziata, segno di grande cultura sportiva. E voglio sottolineare anche la mentalità evidenziata, con difesa alta, aggressione alta e costante ricerca del raddoppio, impedito da altri 3 legni, gli ennesimi colpiti. Alla fine del girone di andata, nel quale ovviamente tutti hanno affrontato tutti, classifica alla mano la mia squadra è quella che ha fatto meglio insieme alla Lazio, grazie a 13 vittorie in 15 gare. E credetemi – conclude il tecnico romano – non è cosa da poco”.

Classifica

Ternana Women approda al giro di boa in vetta alla graduatoria, accanto a SS.2015 Lazio Women a quota 40 ma prima per differenza reti (+34 contro + 32). La compagine rossoverde e quella bianco-celeste vantano 3 punti di vantaggio sul tandem formato da F.C. Parma Women e F.C. Cesena Femminile e ben 13 su quello composto da Genoa Women e A.S. Hellas Verona Women. Seguono S.S. Brescia Femminile settimo con 24 punti e S.S.D. A.R.L. HD Chievo Verona Women ottavo con 23 punti. Condividono la nona posizione a quota 17 A.C. F. Arezzo Femminile, Bologna Women e Linkem Res Roma VIII, con S.S.D. Pavia Academy al dodicesimo posto con 12 punti. A quota 9 seguono S.S.D. A.R.L. Freedom Cuneo (prossima avversaria) e F.S.G.C. San Marino Academy Femminile (sconfitta domenica scorsa al “San Girolamo-Moreno Gubbiotti” di Narni). Al penultimo posto U.P. Tavagnacco Femminile con 8 punti. Fanalino di coda a quota 2 Ravenna Women.