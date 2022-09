Terni, Sabrina Vannini e Nicola Kos d’oro ai campionati italiani 3D

Si sono tinti subito d’oro per gli Arcieri Città di Terni i campionati italiani 3D in corso a San Vero Milis in Sardegna. Questo pomeriggio la squadra ternana composta da Sabrina Vannini e Nicola Kos ha vinto la medaglia più preziosa nell’arco istintivo. La coppia che ai recenti mondiali di Stroncone e Carsulae ha portato a casa in totale 3 medaglie ha iniziato la giornata battendo 63-44 l’Asd Tibur Archery Team. Successo che gli ha consentito di giocarsi la finale contro il team dell’A.G.A composto da Federica Pittaluga e Marco Di Prete. Lo scontro è finito con la vittoria degli arcieri della società ternana che si sono imposti 67 a 44.

Chiusa in maniera eccellente la pratica mixed team da domani s’inizia con l’individuale. Nicola Kos ha già strappato il biglietto per la semifinale di domenica. Per Sabrina Vannini invece inizia il percorso di qualifica.