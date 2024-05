Terza finale nazionale in rampa di lancio per il settore giovanile della Sir Susa Vim Perugia griffato ITS Umbria Academy, main sponsor di tutto il settore. Dopo quelle disputate dall’under 19 e dall’under 17, scattano domani a Schio in provincia di Vicenza le finali nazionali riservate alla categoria under 15 che vedranno come rappresentante dell’Umbria in quanto campione regionale di categoria la Sir Safety Perugia di coach Moscioni.

È partita stamattina la formazione bianconera alla volta della località veneta. Lo ha fatto consapevole di poter vivere una grande esperienza sportiva e di vita, soprattutto per dei ragazzi così giovani. Lo ha fatto dopo una stagione dominata a livello regionale. Lo ha fatto con l’ambizione di ben figurare e di giocarsi le proprie carte ben sapendo di far parte di un girone decisamente complicato dal punto di vista sportivo con Fenice e Invicta Volleyball, rispettivamente Lazio 2 e Toscana 2 (cioè due regioni che da sempre sono in prima fila a livello giovanile e per numero di tesserati), e soprattutto con Vero Volley (Lombardia 2) che invece a livello giovanile e non solo rappresenta il top del movimento nazionale. Ma nello sport è sempre il campo a parlare e sicuramente i ragazzi terribili di Moscioni daranno fondo a tutte le loro energie contro ogni avversario.

Il programma gare vedrà i bianconeri fare il loro esordio nella competizione domani mattina alle ore 11:00 contro l’Invicta Volleyball, nel pomeriggio alle ore 18:00 la sfida con la Fenice mentre mercoledì mattina alle ore 9:00 la chiusura del girone contro il Vero Volley. Quattro i gironi eliminatori, le prime di ogni girone passano alla fase successiva delle migliori sedici raggiungendo le dodici teste di serie già qualificate di diritto.

Questa la rosa dell’under 15 in campo nelle finali nazionali di categoria:

Alessandro Cassieri (K), Giacomo Pennetta, Lorenzo Valocchia, Lorenzo Pecetti, Alessandro Sirci, Samuele Borgnini, Davide Canalicchio, Federico Vertecchi, Jacopo Bertoia, Tommaso Gallinella, Adriano Alunno Violini, Matteo Mecarelli, Romolo Biasini, Lorenzo Buompadre. All. Moscioni.