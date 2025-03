Un nuovo campo e una rinnovata players lounge per il Challenger di Todi

Dopo il rientro da Tenerife e l’archiviazione di due Challenger 75 disputati all’Abama Tennis Academy, MEF Tennis Events guarda al futuro. Nelle due prossime rassegne saranno protagoniste prima le donne, con un WTA 125 in programma a Parma dal 12 al 17 maggio, e poi gli uomini con il Challenger 125 di Perugia dall’8 al 15 giugno. Ma la grande novità vedrà protagonista il torneo di Todi, in calendario dal 10 al 16 agosto: grazie agli investimenti fatti insieme al Comune, la location del Tennis Club Todi 1971 vedrà sorgere un nuovo campo secondario di dimensioni simili al Campo Centrale, oltre ad una players lounge ulteriormente rivoluzionata per venire incontro alle richieste dell’ATP in vista dell’edizione numero 17.

L’annuncio di Marcello Marchesini – Un costante lavoro sotto traccia, cominciato già durante la scorsa edizione del Challenger 75 di Todi, vede i suoi frutti oggi a pochi mesi da una nuovo capitolo del grande tennis in Umbria. “Siamo appena rientrati da Tenerife dove abbiamo concluso con un incredibile successo di pubblico l’undicesima e la dodicesima edizione di tornei ATP Challenger in soli 5 anni – racconta il presidente di MEF Tennis Events, Marcello Marchesini –. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta il Turismo di Tenerife con il quale abbiamo ormai consolidato un rapporto di collaborazione straordinario, e l’Abama Tennis Academy, teatro di questi eventi canari. Saremo ‘ambasciatori’ di Tenerife anche durante la nostra stagione estiva italiana promuovendo le bellezze dell’isola nei nostri tornei che cominceranno da Parma a maggio. Alla fine del 2024, l’ATP ci ha chiesto importanti migliorie per mantenere lo storico Challenger che si disputa ad agosto, tra le quali un nuovo campo in terra rossa di dimensioni simili al Centrale e una nuova players lounge. Chiaramente si tratta di investimenti importanti. Ecco come nasce l’idea di rafforzare ancora di più la sinergia tra l’amministrazione comunale, proprietaria dell’area che ospita il Tennis Club Todi 1971, il circolo stesso che ha investito molto in questi anni per migliorare le sue strutture, e MEF Tennis Events, titolare del torneo”.

Una nuova casa per il padel di Todi – “Circa tre anni fa, l’Italian Padel di Demetrio Albertini scelse di fare un grande investimento presso il nostro club, il Tennis Club Todi 1971 – prosegue Marchesini –. Dopo una breve trattativa abbiamo trovato un accordo con Demetrio e come MEF Tennis Events abbiamo deciso di riscattare l’intera struttura, composta da tre campi da padel e un pallone pressostatico che permette di usufruire dell’impianto tutto l’anno. I motivi che ci hanno spinto a fare questo investimento sono due: il primo, dare continuità a un progetto nato nel 2006 con l’allora Sindaco Catiuscia Marini, proseguito praticamente quasi ininterrottamente con l’attuale amministrazione Ruggiano. Dal 2006 ad oggi questa straordinaria collaborazione tra pubblico e privato ha fatto sì che venissero fatti investimenti strutturali di notevole importanza, i quali hanno permesso di organizzare ben 17 ATP Challenger, 5 tornei dell’ITF Womens Circuit, 1 Campionato Italiano Assoluto e una finale Scudetto di Serie A1, oltre ad innumerevoli tornei regionali che hanno permesso a migliaia di tennisti e turisti di visitare il nostro club. Il secondo motivo è quello di cercare di organizzare tornei di una certa rilevanza anche nel padel, al fine di sostenere l’attuale gestione del Todi Padel Center del Presidente Lorenzo Tarpani e di attirare un nuovo mercato da tutta Italia che, come successo per i nostri tornei internazionali di tennis, contribuisca a promuovere la nostra Todi in tutto il mondo tramite il turismo sportivo.

Una sinergia solida e duratura con il Comune di Todi – Non nasconde la soddisfazione per un altro importante passo avanti il sindaco del Comune di Todi, Antonino Ruggiano: “Le amministrazioni pubbliche spesso si trovano a dover gestire limiti di bilancio e risorse insufficienti per mantenere adeguatamente le strutture, come il nostro circolo di proprietà comunale. La collaborazione con partner privati, come il Tennis Club Todi 1971, permette di ottimizzare le risorse, mantenendo il circolo ben gestito, competitivo e all’avanguardia. Oggi è considerato uno dei club più belli dell’Umbria, con grandi prospettive di sviluppo, come dimostrato dall’introduzione dei campi da padel”. Ruggiano sottolinea inoltre la stretta sinergia con MEF Tennis Events, dalla quale sono nati eventi di rilievo nel corso degli anni: “Il supporto del settore privato ha migliorato la qualità dei servizi, la gestione degli orari di apertura, la manutenzione e l’organizzazione di eventi sportivi, come gli Internazionali di Tennis Città di Todi, che hanno aumentato la visibilità del circolo. La collaborazione con MEF Tennis Events è un esempio concreto di questo concetto. Il Challenger che si disputa ad agosto nella nostra città ci porta il meglio del tennis mondiale e, anche quest’anno, ci aspettiamo un’edizione di grande prestigio, pronti ad accogliere al meglio gli atleti”.