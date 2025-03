Viola Bugiardini presente al CQN, Club Italia del Centro

Viola Bugiardini ha partecipato al Club Italia del Centro che si è svolto in Sardegna dal 10 al 14 marzo. Il nuovo sistema di qualificazione atlete su base nazionale della Fipav che, sotto la guida dello staff del prof. Mencarelli, ha radunato per l’occasione venti atlete da cinque regioni (Umbria, Sardegna, Lazio, Marche, Abruzzo). La quindicenne schiacciatrice della School Volley Perugia ha avuto modo di confrontarsi con le pari età provenienti dalle altre regioni del Centro Italia. La atleta racconta questi momenti:

La mia esperienza al Club Italia del Centro è stata davvero una emozione enorme. La convocazione è arrivata in un momento inatteso, ma ci contavo e la lettura della comunicazione mi ha fatto sgranare gli occhi. Sono partita per la Sardegna insieme alle mie due compagne di viaggio umbre (Fiorucci e Tedeschi, ndr), e giunta a Carbonia ho cercato subito di conoscere tutte le altre ragazze presenti in questa avventura. Allenamenti molto intensi sin da subito, coach che ti correggevano al primo errore, insomma una grande ricchezza che mi ha portata ad impegnarmi sempre al massimo e a dare il meglio. Sono tornata a Perugia nella mia squadra e tra le mie compagne sperando di trasmettere loro ciò che ho appreso (mister Ziino permettendo, aggiunge Viola sorridendo). Mi auguro che non sia questa l’ultima occasione per crescere, per il momento mi ritengo soddisfatta.