A Terni superata la soglia dei 35 sforamenti annui di polveri nell’aria

“Il superamento della soglia di 35 sforamenti annui per il limite di concentrazione in atmosfera di Pm10 prevista dal Dlgs 155/2010 nella centralina urbana Le Grazie di Terni richiede l’immediata presa in carico di una revisione degli attuali strumenti in campo per la tutela della qualità dell’aria”: è quanto sostiene l’assessore regionale all’Ambiente Thomas De Luca. “Un superamento, rilevato nuovamente dopo quattro anni – sottolinea l’assessore all’Ambiente della Regione Umbria – che si accompagna a quelli costantemente registrati negli anni nella centralina industriale di Maratta nonché al superamento dei valori obiettivo per il nichel in quella di Prisciano. Lo scorporo delle rilevazioni attribuibili a fenomeni di carattere naturale, come le polveri sahariane, non cambia l’impatto che tale esposizione ha sulla salute pubblica. Fenomeni il cui manifestarsi, negli scenari tendenziali, rischia di essere sempre più frequente”. Per De Luca “è bene ricordare che tali sforamenti sono all’origine della procedura d’infrazione ‘2014-2147 – Qualità dell’aria – Superamento dei valori limite PM10’ aperta dalla Commissione europea verso la Regione Umbria”. Per questo, l’assessore regionale avanzerà nelle prossime ore al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ” una richiesta di revisione e rifinanziamento dell’Accordo di programma per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Umbria”.