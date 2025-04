Agricollina, boom di presenze nel primo giorno di Fiera

Un boom vero e proprio di presenze ha caratterizzato il primo giorno, ieri, di Agricollina. Affluenza record sin dall’apertura del Centro Fiere don Serafini a Montecastrilli dove fino a domani 27 aprile si svolge la 57esima edizione. Un fiume di visitatori, operatori e addetti del settore che hanno affollato i circa 215 stand espositivi ospitanti gli espositori provenienti dall’Umbria e dal Centro Italia.

“E’ una grande soddisfazione vedere così tanta gente e così tanto interesse intorno ad Agricollina”, commenta il Sindaco Riccardo Aquilini.“E’ un fatto che esalta il lavoro dei tantissimi volontari – aggiunge – e che conferma il valore dell’evento dedicato al mondo agricolo”. Agricollina è la fiera più antica dell’Umbria, come spiega sempre Aquilini. “Nel 1957 don Antonio Serafini ideò la benedizione dei trattori dando vita ad un’iniziativa religiosa e comunitaria che si è poi nel tempo trasformata nell’evento che oggi conosciamo”.

Agricollina prosegue oggi fino alle 20,00 con un altro ricco programma di appuntamenti. Alle 15.30, il convegno “Sicurezza sanitaria e benessere animale: valore aggiunto per tutta la filiera della carne”, organizzato dall’associazione Allevatori Umbria e Marche in collaborazione con Coldiretti Umbria, Comune di Montecastrilli, Istituto Zooprofilattico Umbria e Marche e Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Terni.

Sarà l’occasione per un confronto tra professionisti e protagonisti del settore.A seguire le premiazioniriservate agli operatori di settore. Premi sono previsti per il miglior esemplare in mostra (12esimo trofeo Romano Rotini), per la migliore stalla dell’Umbria per efficienza riproduttiva (10ma edizione), il miglior ingrassatore di chianina linea vacca-vitello (nona edizione) eGigante Bianco (settima edizione).

Domani, 27 aprile, fra gli appuntamenti più importanti quello in programma alle10,00, promosso daColdiretti e Comune di Montecastrilli. La tavola rotonda dal titolo “Corsa … e rincorsa … ai bandi! Come semplificare?”, dove si parlerà delle opportunità che si aprono grazie ai nuovi e diversificati bandi del complemento di Sviluppo Rurale regionale. “Il nostro obiettivo prioritario – spiega Dominga Cotarella, presidente di Coldiretti Terni – resta quello di promuovere filiere agroalimentari distintive che puntano alla sostenibilità economica delle imprese, a garantire produzioni di qualità e rispetto dell’ambiente, con un’equa distribuzione del valore lungo la filiera”.