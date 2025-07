Caldo estremo: 75enne di Terni muore in Sardegna. Altre tre vittime

Il caldo torrido provoca scompensi e talvolta uccide. E’ successo ieri davanti alle acque cristalline di Li Cuppulati, a Budoni, sulla costa sarda di Nord Est, dove un 75enne di Terni è stato stroncato da un malore improvviso. La vittima è Giampiero Crispoldi. Per il 75enne ternano non c’è stato nulla da fare malgrado l’arrivo dell’elisoccorso e dei sanitari del 118. Ma non si tratta dell’unico episodio di ieri. La stessa tragica sorte è toccata a un trevigiano di 57 anni che si trovava al mare a Lu Impostu, dalle parti di San Teodoro. Stesso destino a Genova per un 85enne e a Peschiera del Garda per un camionista settantenne trovato senza vita. L’ondata di caldo, oltre alle vittime, ha portato con sé anche qualche fenomeno estremo, come spesso accade in questi casi: temporali violenti nel pomeriggio di ieri in Valnerina. Le ondate di calore continueranno, anche in Umbria, nel fine settimana. Da dopo il weekend però le alte temperature sono destinate ad abbassarsi. Ci dovrebbe essere un calo di circa sei gradi, ma anche un intensificarsi di fenomeni di instabilità. A causa del repentino cambio di pressione potrebbero esserci nubifragi e grandinate. Oggi, giovedì 3 luglio, Perugia sarà di nuovo tra le 18 città italiane da bollino rosso.