Calvi dell’Umbria, a Calvi Festival serata dedicata a scherma nel cinema con maestro Renzo Musumeci Greco

CALVI DELL’UMBRIA – Sarà ospite del Calvi Festival il maestro di scherma Renzo Musumeci Greco che sarà protagonista della serata in programma venerdì prossimo alle 21 e 15 ai giardini del Monastero. Il maestro Musumeci appartiene all’omonima famiglia fondatrice dell’“Accademia Musumeci Greco 1878”. L’accademia ha un’importante sezione agonistica ed è ben nota a livello internazionale in quanto istruisce tutti gli attori dei più prestigiosi spettacoli di cinema, teatro, opere liriche, musical e fiction.

In un comunicato l’organizzazione del festival spiega che Renzo Musumeci Greco, discendente del capostipite Salvatore Greco di Chiaromonte (1835-1910) e dei figli Agesilao e Aurelio Greco (protagonista nel 1922 del “Duello del Secolo”), racconterà la leggenda di questa illustre famiglia siciliana che nella sua evoluzione professionale ha contribuito a costruire ed arricchire le scene di duelli memorabili. Un elenco che parla di storia dello spettacolo: Visconti, Blasetti, Squarzina, Missiroli, De Lullo, Stein, Zeffirelli, Cavani, Barenboim, Muti, Oren, Gelmetti, Gavazzeni e tanti altri artisti internazionali.

Un percorso che consente di comprendere i profondi cambiamenti avvenuti in questa arte negli ultimi 160 anni. È la storia di una famiglia votata alla scherma, che nasce nel cuore della Sicilia per poi lasciare la propria impronta schermistica in tutto il mondo. Nel corso della serata verrà proiettato un filmato dei duelli più emozionanti curati dai maestri della famiglia. Inoltre il pubblico verrà invitato a “tirare un paio di colpi.