Covid-19, quattro nuovi positivi di cui 3 all’Ospedale di Terni. RO sotto 0,2, solo 9 pazienti in rianimazione.

Ottime notizie arrivano dal bollettino di questa mattina, mercoledì 6 maggio. Quattro nuovi casi positivi in Umbria nelle ultime 24 ore, ma tre arrivano ancora dallo screening effettuato all’Ospedale di Terni. Dati molto importanti anche perchè ad oggi abbiamo 215 pazienti ancora positivi, un numero che ogni giorno che passa si affievolisce. Scendono ancora i pazienti ricoverati: ad oggi ci sono 64 persone curate negli ospedali, meno tre rispetto a ieri. Mentre nelle terapie intensive sono rimasti 9 pazienti, due in meno rispetto alle ultime 24 ore. Nessun decesso per il terzo giorno consecutivo. Altra notizia fondamentale arriva dall’ indice RO: 0,19, l ‘Umbria è l ‘unica regione italiana ad essere andata sotto lo 0,2. Dopo l ‘ Umbria c’è la Basilicata con lo 0,35, la provincia di Trento con 0,42 e Molise con 0,84. Un quadro che si è consolidato nel tempo e che regala nuove, fondate speranze di normalità.