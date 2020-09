Covid Umbria, 12 nuovi casi di coronavirus: cinque a Terni. Solo 565 tamponi eseguiti, più ricoveri.

Sono dodici i nuovi positivi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore. Emerge dal bollettino di questa mattina, lunedì 7 settembre. Dodici non sono molti ma , purtroppo, il numero dei tamponi eseguiti è assai basso: appena 565 nelle ultime 24 ore. Cinque dei dodici nuovi casi arrivano da Terni che così sale a ben 65 positivi attualmente presenti sul territorio del comune. Gli altri contagiati di oggi si registrano a Cannara 2 , Città di Castello 4, Citerna 1. I guariti sono, invece, tre e provengono da Bastia Umbra 1, Panicale 1 e Collazzone 1. Le persone attualmente ricoverate sono 17, due in più di ieri. Di queste 10 sono all’Ospedale di Terni (1 in rianimazione) e 7 in quello di Perugia ( 1 in rianimazione). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.757 . Alla luce dei numeri di oggi la situazione degli attuali positivi in Umbria è la seguente: 65 Terni, 43 Perugia, 19 Gubbio, 15 Foligno e Narni, 12 Bastia Umbra, 10 Deruta e Umbertide, 9 Strocone,Corciano e Norcia, 8 Cannara e Todi, 6 Panicale e Città di Castello, 5 Acquasparta, Assisi ,Passignano sul Trasimeno e Orvieto, 4 Giano dell’Umbria, Spoleto, Bevagna, Bettona e Collazzone, 3 Magione, Citerna, Montecastrilli , San Giustino e Piegaro, 2 Avigliano, Amelia, Cascia , Castiglione del Lago, Città della Pieve, Gualdo Cattaneo, Montefalco , Nocera Umbra, Sangemini, Spello e Torgiano, 1 Trevi, San Venanzo, Ferentillo, Alviano, Castel Ritaldi, Fratta Todina e Castel Viscardo.