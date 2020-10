Domenica a Terni il Trofeo Nazionale 2020 di pattinaggio a rotelle

Terni – Si svolgeranno domenica 18 ottobre, per sabato 17 sono previste le prove, le gare del Trofeo Nazionale 2020 di pattinaggio a rotelle corsa su strada organizzato dall’ASD Eurosport Club Terni e dalla Skate Championship. La competizione in programma al ciclopattinodromo “Renato Perona” di Terni è riservata alle categorie Esordienti, Giovanissimi e Ragazzi, maschili e femminili.

Un centinaio i giovani atleti iscritti in rappresentanza di società provenienti da Veneto, Emilia Romagna e dalle regioni dell’Italia centrale. La manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa per l’emergenza sanitaria relativa al covid-19 con chiusura al pubblico. L’inizio delle gare è fissato per le ore 8.30 di domenica 18 ottobre.