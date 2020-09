Il Capo della Polizia Gabrielli a Terni: visita Ast e la Comunità Incontro di Amelia.

Il Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, ha visitato oggi lo stabilimento di Acciai Speciali Terni, accompagnato dal Questore della città Roberto Massucci e dal Prefetto Dario Sensi. Gabrielli è stato guidato all’interno dello stabilimento dall’amministratore delegato Massimiliano Burelli , dal direttore di stabilimento Massimo Calderini e dal direttore di produzione Dimitri Menecali. Nell’occasione, Ast ha donato alla Questura di Terni un leggio dedicato ai caduti della Polizia di Stato, realizzato in acciaio dall’officina meccanica dell’acciaieria . Verrà posizionato di fronte alla Questura, accanto al già presente monumento ai caduti della stessa Polizia. In mattinata Franco Gabrielli ha partecipato alla Comunità Incontro Molino Silla di Amelia alla Giornata per la legalità, nell’ambito della quale è stato presentato il progetto della Questura di Terni ” sceglilastradagiusta”, rivolto ai ragazzi delle scuole medie del territorio e ai loro genitori. ” Nel pianeta droga – lo ha detto il Capo della Polizia – esiste una sorta di nocciolo dal quale non si può prescindere: è un mercato in cui c’è una offerta e una domanda. Il tema della domanda non può non interrogare ognuno di noi “. Il progetto della Questura , strutturato per tutto l’anno scolastico con una serie di interventi, vede il coinvolgimento oltre che della stessa comunità, anche dei comuni di Terni e Narni, dell’Anci e dell’unione scolastica provinciale. La giornata, che ha visto anche gli interventi dello stesso Questore Massucci e del responsabile della comunità Incontro, Giampaolo Nicolasi, è stata anche l’occasione per celebrare il ricordo di Roberto Antiochia, il poliziotto originario di Terni morto 35 anni fa, a soli 23 anni, nell’agguato di mafia in cui venne ucciso Ninni Casarà.