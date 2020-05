L’ Umbria apre ai comuni limitrofi. Da lunedi’ aperte palestre e piscine.

Da lunedì ci si potrà spostare nei comuni confinanti. L’ ordinanza firmata ieri dalla Presidente Tesei prevede anche la riapertura di palestre e piscine. Consentita anche l’ apertura di musei, archivi e biblioteche. Gli spostamenti al di fuori del territorio regionale saranno consentiti nei limiti del comune confinante; in pratica per l’Umbria si tratta di comuni confinanti della Toscana e Marche. Non si potrà, invece, per comuni della regione Lazio, non avendo quest’ultima previsto alcuna norma in tale direzione. Nelle palestre dovranno essere installati dispenser con gel igienizzanti per la pulizia delle mani e apposita cartellonistica sulle regole di comportamento . Distanziamento di almeno due metri tra le persone che svolgono l’attività fisica.