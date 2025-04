La madre di Mark Samson indagata per concorso occultamento cadavere

“La madre di Mark Samson è indagata per concorso in occultamento di cadavere”. Lo ha detto Fabrizio Gallo, l’avvocato del 23enne arrestato per l’omicidio di Ilaria Sula, lasciando la Questura di Roma dov’è in corso l’interrogatorio della madre di Samson. “Il padre di Mark Samson non verrà ascoltato oggi. Lui non era in casa e questo è assodato, rientra la sera e l’omicidio avviene a metà mattinata” ha aggiunto il legale. “La madre invece era in casa e adesso sta chiarendo quali sono state le sue condotte” ha spiegato l’avvocato Gallo.