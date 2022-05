L’U11 del Terni Rugby al Torneo di Verona, l’Harpastum U17 chiude la stagione contro Olimpic Roma

Il Verona Rugby Junior organizza la 10° Edizione del Città di Verona, riservata alle categorie U7, U9 e U11 che si svolgerà domenica 29 maggio presso i campi del Payanini Center. Il torneo è riservato ai giocatori in regola con il tesseramento F.I.R. e secondo i regolamenti federali. L’evento per la categoria U9 si svolgerà tramite gironi di qualificazione, al termine dei quali verranno svolti scontri incrociati in base al piazzamento in classifica. Per la categoria U11 verranno svolti due gironi di qualificazione, al termine dei quali le due prime accederanno direttamente in finale, le due seconde si contenderanno il terzo e quarto posto e le restanti a scalare. Mentre la categoria U7 non avrà né classifiche né finali, ma solamente partite divisi per annate. Il programma del weekend prevede sabato mattina ritrovo al campo in via del Cardellino e partenza in direzione Verona con pomeriggio dedicato al giro turistico della città. Domenica la Cerimonia d’apertura del torneo alle 9.15 poi la presentazione delle squadre e alle 10 circa l’inizio delle partite. Alle 14 l’inizio delle finali, poi premiazioni e terzo tempo. Finale di stagione per gli Under 17 dell’Harpastum RSC che sfidano in gara secca l’Olimpica Rugby Roma al Campo degli Acquedotti. La partita di andata fra le due squadre classificate al terzo posto nei Gironi 1 e 2 della fase a gironi del Comitato Lazio non si è disputata per alcuni casi Covid nella squadra dell’Olimpic e la decisione del giudice sportivo territoriale del Comitato Lazio di assegnare la vittoria a tavolino all’Harpastum 20-0.